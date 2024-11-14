NWinfo для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.96 Мб
СКАЧАТЬ
NWinfo скриншот № 1
NWinfo скриншот № 2

NWinfo — это программа для детального анализа и мониторинга конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютера. Приложение позволяет пользователям различного уровня подготовки получать информацию о состоянии системы, параметрах BIOS, процессоре, памяти и других ключевых компонентах. Доступно в двух версиях: с графическим интерфейсом и в виде консольной утилиты (CLI), NWinfo подходит как для профессионалов, так и для пользователей с базовыми навыками, обеспечивая интуитивное взаимодействие или расширенные функции командной строки для опытных пользователей.

Версия NWinfo с графическим интерфейсом предоставляет удобный и понятный способ анализа конфигурации оборудования. Программа показывает основные сведения об операционной системе, характеристиках аппаратных компонентов и параметрах сети, что помогает получать всю необходимую информацию в одном окне без необходимости использования командной строки. Информация о BIOS, процессоре, кэше, памяти, сетевых дисках и емкости накопителей систематизирована и удобно отображается в интерфейсе, что делает приложение отличным инструментом для регулярного контроля состояния системы.

CLI-версия приложения, в свою очередь, предоставляет расширенные возможности для продвинутых пользователей, поддерживая команды для экспорта данных о конфигурации в файл. Это особенно полезно в среде администрирования, где часто необходимо автоматизировать мониторинг параметров системы и экспортировать отчеты о текущем состоянии оборудования.

Основные возможности приложения NWinfo:

  • анализ конфигурации оборудования с отображением данных об операционной системе, BIOS и процессоре;
  • отображение информации о кэше, памяти, накопителях и сетевых дисках;
  • мониторинг текущего состояния системы, включая использование процессора, памяти и емкости накопителей;
  • поддержка в режиме реального времени для отслеживания нагрузки на ресурсы;
  • версия с графическим интерфейсом для пользователей любого уровня, удобная и интуитивная;
  • CLI-версия с расширенными возможностями для опытных пользователей, включая экспорт данных в файл.
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

скачать AIDA64 Extreme EditionAIDA64 Extreme Edition 7.40.7100

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать SpeedFanSpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.5

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать SpeccySpeccy 1.33.079

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...

скачать HWMonitorHWMonitor 1.54

HWMonitor - бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК,...

скачать Quick CPUQuick CPU 4.10.0

Бесплатная, но очень мощная программа, разработанная для настройки и мониторинга...

Отзывы о программе NWinfo

Admin

Отзывов о программе NWinfo 1.0.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв