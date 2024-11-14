NWinfo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|A1ive
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.96 Мб
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NWinfo — это программа для детального анализа и мониторинга конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютера. Приложение позволяет пользователям различного уровня подготовки получать информацию о состоянии системы, параметрах BIOS, процессоре, памяти и других ключевых компонентах. Доступно в двух версиях: с графическим интерфейсом и в виде консольной утилиты (CLI), NWinfo подходит как для профессионалов, так и для пользователей с базовыми навыками, обеспечивая интуитивное взаимодействие или расширенные функции командной строки для опытных пользователей.
Версия NWinfo с графическим интерфейсом предоставляет удобный и понятный способ анализа конфигурации оборудования. Программа показывает основные сведения об операционной системе, характеристиках аппаратных компонентов и параметрах сети, что помогает получать всю необходимую информацию в одном окне без необходимости использования командной строки. Информация о BIOS, процессоре, кэше, памяти, сетевых дисках и емкости накопителей систематизирована и удобно отображается в интерфейсе, что делает приложение отличным инструментом для регулярного контроля состояния системы.
CLI-версия приложения, в свою очередь, предоставляет расширенные возможности для продвинутых пользователей, поддерживая команды для экспорта данных о конфигурации в файл. Это особенно полезно в среде администрирования, где часто необходимо автоматизировать мониторинг параметров системы и экспортировать отчеты о текущем состоянии оборудования.
Основные возможности приложения NWinfo:
- анализ конфигурации оборудования с отображением данных об операционной системе, BIOS и процессоре;
- отображение информации о кэше, памяти, накопителях и сетевых дисках;
- мониторинг текущего состояния системы, включая использование процессора, памяти и емкости накопителей;
- поддержка в режиме реального времени для отслеживания нагрузки на ресурсы;
- версия с графическим интерфейсом для пользователей любого уровня, удобная и интуитивная;
- CLI-версия с расширенными возможностями для опытных пользователей, включая экспорт данных в файл.
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