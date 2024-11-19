SimilarImagesFinder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kurt Zimmermann
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1.66 Мб
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SimilarImagesFinder — инструмент для поиска дубликатов графических файлов на ПК. Программа подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных, которые хотят быстро выявить идентичные или схожие изображения в указанных папках. Удобный и интуитивно понятный графический интерфейс позволяет легко разобраться в работе приложения даже без специальной подготовки.
Приложение предоставляет два способа добавления папок для анализа: их можно перетащить в главное окно или выбрать вручную через файловый менеджер. После этого пользователь может настроить параметры поиска, указав, какие именно дубликаты необходимо найти: абсолютно идентичные файлы или схожие изображения. Для поиска похожих изображений доступен ползунок настройки уровня сходства.
Результаты анализа отображаются в виде миниатюр, что упрощает визуальное сравнение изображений. Каждый найденный дубликат можно отправить в корзину или удалить навсегда. Однако приложение не позволяет фильтровать изображения по формату, размеру или имени файла, что может затруднить работу при большом объеме данных.
Дополнительным ограничением является отсутствие встроенного просмотрщика изображений. Для просмотра файлов в полном размере необходимо запускать внешнее приложение, что может замедлить процесс анализа.
В целом, SimilarImagesFinder представляет собой полезный инструмент для поиска и удаления дубликатов графических файлов. Программа оптимально подойдет для пользователей, готовых вручную проверять результаты поиска.
Основные возможности SimilarImagesFinder:
- Удобный графический интерфейс для добавления папок перетаскиванием или выбором через файловый менеджер.
- Настройка поиска идентичных или схожих изображений.
- Регулировка уровня сходства для поиска похожих файлов.
- Просмотр результатов в виде миниатюр.
- Возможность удаления найденных дубликатов (в корзину или безвозвратно).
- Опция исключения определенных папок из анализа.
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