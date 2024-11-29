Bisbee для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:188 Кб
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Bisbee скриншот № 1
Bisbee скриншот № 2

Bisbee – утилита для мониторинга уровня заряда батарей беспроводных устройств, подключенных к компьютеру. Программа проста в использовании, не требует установки и автоматически начинает работать в фоновом режиме после запуска. Bisbee помогает своевременно получать информацию об уровне заряда батарей различных устройств, таких как наушники, гарнитуры, клавиатуры, мыши и ноутбуки. Благодаря этому пользователь может избежать неожиданных отключений устройств из-за низкого уровня заряда.

Приложение работает в системном трее и не отвлекает пользователя, отображая главное окно только при необходимости. Например, оно открывается автоматически, если обнаружено новое устройство или если уровень заряда одного из подключенных устройств падает ниже 25 %. Значок приложения в трее обновляется в реальном времени, показывая самый низкий уровень заряда среди всех устройств.

Bisbee собирает данные об уровне заряда всех поддерживаемых беспроводных устройств и упрощает их мониторинг, объединяя все в одном интерфейсе. Это особенно удобно для пользователей, которые используют несколько устройств одновременно.

Основные возможности приложения Bisbee:

  • Автоматический старт без необходимости установки.
  • Отображение уровня заряда всех подключенных беспроводных устройств.
  • Работа в системном трее без лишнего отвлечения пользователя.
  • Оповещения при снижении уровня заряда батареи ниже 25 %.
  • Поддержка различных типов устройств: ноутбуки, клавиатуры, мыши, Bluetooth-наушники и гарнитуры.
  • Уведомления о подключении новых устройств.
  • Интуитивно понятный интерфейс, доступный по клику на значок в трее.
  • Постоянное обновление информации в реальном времени.
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