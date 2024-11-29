Bisbee – утилита для мониторинга уровня заряда батарей беспроводных устройств, подключенных к компьютеру. Программа проста в использовании, не требует установки и автоматически начинает работать в фоновом режиме после запуска. Bisbee помогает своевременно получать информацию об уровне заряда батарей различных устройств, таких как наушники, гарнитуры, клавиатуры, мыши и ноутбуки. Благодаря этому пользователь может избежать неожиданных отключений устройств из-за низкого уровня заряда.

Приложение работает в системном трее и не отвлекает пользователя, отображая главное окно только при необходимости. Например, оно открывается автоматически, если обнаружено новое устройство или если уровень заряда одного из подключенных устройств падает ниже 25 %. Значок приложения в трее обновляется в реальном времени, показывая самый низкий уровень заряда среди всех устройств.

Bisbee собирает данные об уровне заряда всех поддерживаемых беспроводных устройств и упрощает их мониторинг, объединяя все в одном интерфейсе. Это особенно удобно для пользователей, которые используют несколько устройств одновременно.

Основные возможности приложения Bisbee: