RemNote для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RemNote
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67.8 Мб
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RemNote — это современный инструмент для управления знаниями, который совмещает функции создания заметок, интеллектуальных карточек и интервального повторения. Приложение предназначено для упрощения процесса обучения, планирования и организации повседневных задач. С его помощью можно не только фиксировать информацию, но и структурировать её так, чтобы она стала частью вашей долгосрочной памяти. RemNote подойдет как для студентов, стремящихся улучшить свои результаты, так и для профессионалов, которым важно эффективно управлять своим временем и информацией.
Основные возможности приложения RemNote:
- Создание заметок и документов: фиксируйте идеи, организуйте их в структурированные документы и связывайте между собой для долгосрочного управления знаниями.
- Интеллектуальные карточки: превращайте свои заметки в карточки для повторения материала, не тратя времени на их ручное создание.
- Интервальное повторение: укрепляйте память с помощью встроенного алгоритма интервальных повторений.
- Связанные справочники: создавайте контекстные ссылки между заметками, чтобы быстрее находить необходимую информацию.
- Работа с PDF: аннотируйте документы, делайте заметки прямо на их страницах, создавайте карточки для повторения на основе выделенного текста.
- Интеграция мультимедиа: добавляйте изображения, видео и другие материалы в заметки для их лучшего понимания и хранения.
- Система тегов: сортируйте задачи, заметки и мультимедийные файлы с помощью тегов для быстрого доступа и навигации.
- Списки дел: формируйте задачи и отслеживайте их выполнение прямо в приложении без переключения между окнами.
- Latex для формул: создавайте математические формулы с помощью встроенного редактора и интегрируйте их в свои заметки.
- Шаблоны: экономьте время, используя готовые шаблоны для типовых задач, таких как отчеты или конспекты лекций.
- Импорт данных: переносите материалы из других приложений, чтобы продолжить работу с ними в RemNote.
- Поддержка программирования: делайте заметки с помощью инструмента, предназначенного для кода, чтобы отделить аннотации от программных блоков.
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