RemNote для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.18.6 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:67.8 Мб
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RemNote — это современный инструмент для управления знаниями, который совмещает функции создания заметок, интеллектуальных карточек и интервального повторения. Приложение предназначено для упрощения процесса обучения, планирования и организации повседневных задач. С его помощью можно не только фиксировать информацию, но и структурировать её так, чтобы она стала частью вашей долгосрочной памяти. RemNote подойдет как для студентов, стремящихся улучшить свои результаты, так и для профессионалов, которым важно эффективно управлять своим временем и информацией.

Основные возможности приложения RemNote:

  • Создание заметок и документов: фиксируйте идеи, организуйте их в структурированные документы и связывайте между собой для долгосрочного управления знаниями.
  • Интеллектуальные карточки: превращайте свои заметки в карточки для повторения материала, не тратя времени на их ручное создание.
  • Интервальное повторение: укрепляйте память с помощью встроенного алгоритма интервальных повторений.
  • Связанные справочники: создавайте контекстные ссылки между заметками, чтобы быстрее находить необходимую информацию.
  • Работа с PDF: аннотируйте документы, делайте заметки прямо на их страницах, создавайте карточки для повторения на основе выделенного текста.
  • Интеграция мультимедиа: добавляйте изображения, видео и другие материалы в заметки для их лучшего понимания и хранения.
  • Система тегов: сортируйте задачи, заметки и мультимедийные файлы с помощью тегов для быстрого доступа и навигации.
  • Списки дел: формируйте задачи и отслеживайте их выполнение прямо в приложении без переключения между окнами.
  • Latex для формул: создавайте математические формулы с помощью встроенного редактора и интегрируйте их в свои заметки.
  • Шаблоны: экономьте время, используя готовые шаблоны для типовых задач, таких как отчеты или конспекты лекций.
  • Импорт данных: переносите материалы из других приложений, чтобы продолжить работу с ними в RemNote.
  • Поддержка программирования: делайте заметки с помощью инструмента, предназначенного для кода, чтобы отделить аннотации от программных блоков.
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