RemNote — это современный инструмент для управления знаниями, который совмещает функции создания заметок, интеллектуальных карточек и интервального повторения. Приложение предназначено для упрощения процесса обучения, планирования и организации повседневных задач. С его помощью можно не только фиксировать информацию, но и структурировать её так, чтобы она стала частью вашей долгосрочной памяти. RemNote подойдет как для студентов, стремящихся улучшить свои результаты, так и для профессионалов, которым важно эффективно управлять своим временем и информацией.

Основные возможности приложения RemNote: