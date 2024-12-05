Panda Data Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Panda Office Limited
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|8.39 Мб
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Panda Data Recovery — приложение для восстановления удалённых данных, разработанное с целью предоставить удобный и эффективный инструмент для всех категорий пользователей. Программа помогает восстановить файлы, которые были случайно удалены, при условии, что диск не подвергался значительному количеству операций записи после удаления. Простой интерфейс и функциональность делают её доступной даже для начинающих пользователей.
После запуска программы выполняется сканирование выбранного диска для определения удалённых файлов. Этот процесс позволяет найти файлы различных типов: фотографии, видео, документы, аудиофайлы, базы данных, электронные письма и другие форматы. Программа предоставляет возможность фильтрации по дате, размеру и типу файла, что значительно упрощает поиск нужного контента.
Кроме стандартного восстановления данных, Panda Data Recovery включает дополнительные функции, такие как восстановление потерянных разделов и восстановление данных с повреждённых компьютеров. Эти функции делают программу универсальным инструментом для решения различных задач, связанных с восстановлением информации.
Основные возможности Panda Data Recovery:
- Сканирование дисков для поиска удалённых данных.
- Фильтрация результатов сканирования по типу, дате и размеру файлов.
- Поддержка восстановления множества форматов: фотографии, видео, документы, аудио и другие.
- Восстановление потерянных разделов, включая разделы на внешних накопителях.
- Создание загрузочного USB-накопителя для восстановления данных с неисправных компьютеров.
- Интуитивно понятный интерфейс для пользователей с любым уровнем опыта.
- Поддержка различных файловых систем и типов дисков.
- Необходимость приобретения лицензии для начала процесса восстановления данных.
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