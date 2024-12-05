Panda Data Recovery — приложение для восстановления удалённых данных, разработанное с целью предоставить удобный и эффективный инструмент для всех категорий пользователей. Программа помогает восстановить файлы, которые были случайно удалены, при условии, что диск не подвергался значительному количеству операций записи после удаления. Простой интерфейс и функциональность делают её доступной даже для начинающих пользователей.

После запуска программы выполняется сканирование выбранного диска для определения удалённых файлов. Этот процесс позволяет найти файлы различных типов: фотографии, видео, документы, аудиофайлы, базы данных, электронные письма и другие форматы. Программа предоставляет возможность фильтрации по дате, размеру и типу файла, что значительно упрощает поиск нужного контента.

Кроме стандартного восстановления данных, Panda Data Recovery включает дополнительные функции, такие как восстановление потерянных разделов и восстановление данных с повреждённых компьютеров. Эти функции делают программу универсальным инструментом для решения различных задач, связанных с восстановлением информации.

Основные возможности Panda Data Recovery: