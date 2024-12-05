Panda Data Recovery для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:8.39 Мб
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Panda Data Recovery — приложение для восстановления удалённых данных, разработанное с целью предоставить удобный и эффективный инструмент для всех категорий пользователей. Программа помогает восстановить файлы, которые были случайно удалены, при условии, что диск не подвергался значительному количеству операций записи после удаления. Простой интерфейс и функциональность делают её доступной даже для начинающих пользователей.

После запуска программы выполняется сканирование выбранного диска для определения удалённых файлов. Этот процесс позволяет найти файлы различных типов: фотографии, видео, документы, аудиофайлы, базы данных, электронные письма и другие форматы. Программа предоставляет возможность фильтрации по дате, размеру и типу файла, что значительно упрощает поиск нужного контента.

Кроме стандартного восстановления данных, Panda Data Recovery включает дополнительные функции, такие как восстановление потерянных разделов и восстановление данных с повреждённых компьютеров. Эти функции делают программу универсальным инструментом для решения различных задач, связанных с восстановлением информации.

Основные возможности Panda Data Recovery:

  • Сканирование дисков для поиска удалённых данных.
  • Фильтрация результатов сканирования по типу, дате и размеру файлов.
  • Поддержка восстановления множества форматов: фотографии, видео, документы, аудио и другие.
  • Восстановление потерянных разделов, включая разделы на внешних накопителях.
  • Создание загрузочного USB-накопителя для восстановления данных с неисправных компьютеров.
  • Интуитивно понятный интерфейс для пользователей с любым уровнем опыта.
  • Поддержка различных файловых систем и типов дисков.
  • Необходимость приобретения лицензии для начала процесса восстановления данных.
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