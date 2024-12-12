Lexar DiskMaster для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lexar
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|85.74 Мб
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Lexar DiskMaster – это программа для комплексного управления и обслуживания дисков, созданная для повышения производительности и надежности работы накопителей. Приложение предоставляет пользователю широкий набор инструментов, необходимых для выполнения задач, связанных с оптимизацией, диагностикой и безопасностью данных.
Основная функциональность Lexar DiskMaster реализована через удобную систему вкладок, которая обеспечивает структурированный доступ ко всем возможностям программы. Пользователь может собирать информацию о дисках, выполнять S.M.A.R.T. анализ для оценки их состояния, а также получать подробные данные об установочной системе. Кроме того, приложение предлагает расширенные функции для безопасного удаления данных, переноса информации между накопителями, тестирования производительности и сканирования дисков на наличие ошибок.
Программа также поддерживает обновление прошивок, что помогает пользователю всегда использовать актуальные версии программного обеспечения для дисков. Каждая операция снабжена индикаторами выполнения, позволяющими в реальном времени отслеживать прогресс работы. Lexar DiskMaster ориентирован как на повседневное использование, так и на профессиональные задачи, делая процесс управления дисками простым и удобным.
Основные возможности приложения Lexar DiskMaster:
- сбор и отображение общей информации о дисках;
- проведение S.M.A.R.T. анализа для оценки состояния накопителей;
- получение детализированной информации об установочной системе;
- безопасное удаление данных с дисков и разделов;
- перенос данных между дисками с использованием встроенных индикаторов выполнения;
- тестирование производительности дисков;
- сканирование накопителей на наличие ошибок;
- обнаружение и установка обновлений прошивки.
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Отзывы о программе Lexar DiskMaster
Admin
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