Lexar DiskMaster для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
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Размер:85.74 Мб
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Lexar DiskMaster – это программа для комплексного управления и обслуживания дисков, созданная для повышения производительности и надежности работы накопителей. Приложение предоставляет пользователю широкий набор инструментов, необходимых для выполнения задач, связанных с оптимизацией, диагностикой и безопасностью данных.

Основная функциональность Lexar DiskMaster реализована через удобную систему вкладок, которая обеспечивает структурированный доступ ко всем возможностям программы. Пользователь может собирать информацию о дисках, выполнять S.M.A.R.T. анализ для оценки их состояния, а также получать подробные данные об установочной системе. Кроме того, приложение предлагает расширенные функции для безопасного удаления данных, переноса информации между накопителями, тестирования производительности и сканирования дисков на наличие ошибок.

Программа также поддерживает обновление прошивок, что помогает пользователю всегда использовать актуальные версии программного обеспечения для дисков. Каждая операция снабжена индикаторами выполнения, позволяющими в реальном времени отслеживать прогресс работы. Lexar DiskMaster ориентирован как на повседневное использование, так и на профессиональные задачи, делая процесс управления дисками простым и удобным.

Основные возможности приложения Lexar DiskMaster:

  • сбор и отображение общей информации о дисках;
  • проведение S.M.A.R.T. анализа для оценки состояния накопителей;
  • получение детализированной информации об установочной системе;
  • безопасное удаление данных с дисков и разделов;
  • перенос данных между дисками с использованием встроенных индикаторов выполнения;
  • тестирование производительности дисков;
  • сканирование накопителей на наличие ошибок;
  • обнаружение и установка обновлений прошивки.
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