InColor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eyewind
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73.8 Мб
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InColor — приложение для раскрашивания, которое превращает ваш Android-устройство в удобный инструмент для расслабления и развития творческих навыков. Благодаря большому выбору страниц для раскрашивания и реалистичной имитации мазков краски, InColor предлагает уникальный опыт, подходящий как для новичков, так и для опытных художников. Приложение поддерживает инновационные способы управления, идеально адаптированные для телефонов и планшетов, что делает процесс раскрашивания максимально комфортным.
InColor помогает снять стресс и вдохновляет пользователей внедрить творчество в повседневную жизнь. Здесь вы найдете более 1000 рисунков на любой вкус: мандалы, пейзажи, животных и многое другое. Удобный интерфейс, возможность настроить палитру и интересные инструменты делают процесс раскрашивания увлекательным и простым.
Основные возможности приложения InColor:
- Более 1000 страниц для раскрашивания, включая мандалы, животных, пейзажи, открытки и множество других тем.
- Ежедневное обновление коллекции рисунков, предоставляющее доступ к новым материалам.
- Реалистичная имитация мазков краски и звука для полного погружения в процесс.
- Широкий выбор инструментов для рисования, адаптированных для телефонов и планшетов.
- Богатая палитра цветов с возможностью настройки оттенков и создания уникальных цветовых схем.
- Функция наложения градиента для создания сложных цветовых переходов.
- Автоматическое запоминание цветовых предпочтений для удобного продолжения работы.
- Простое управление, обеспечивающее комфортное использование на любых устройствах.
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