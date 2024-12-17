RimhillEx — программа позволяет уменьшить скорость чтения CD и DVD-дисков, что особенно полезно при просмотре видео или прослушивании музыки, где важен минимальный уровень шума. RimhillEx работает в фоновом режиме, практически не требуя вмешательства пользователя, и управляется через системный трей.

Программа предоставляет простой способ настройки скорости чтения оптических дисков. Пользователь может выбрать одно из предустановленных значений: 1x, 2x, 4x, 8x (по умолчанию), 16x или 32x. Это дает возможность оптимизировать производительность привода в зависимости от текущей задачи. Например, уменьшенная скорость полезна для воспроизведения мультимедиа, а стандартная или повышенная — для копирования или записи данных.

Основные возможности RimhillEx: