RimhillEx для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.12 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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RimhillEx — программа позволяет уменьшить скорость чтения CD и DVD-дисков, что особенно полезно при просмотре видео или прослушивании музыки, где важен минимальный уровень шума. RimhillEx работает в фоновом режиме, практически не требуя вмешательства пользователя, и управляется через системный трей.

Программа предоставляет простой способ настройки скорости чтения оптических дисков. Пользователь может выбрать одно из предустановленных значений: 1x, 2x, 4x, 8x (по умолчанию), 16x или 32x. Это дает возможность оптимизировать производительность привода в зависимости от текущей задачи. Например, уменьшенная скорость полезна для воспроизведения мультимедиа, а стандартная или повышенная — для копирования или записи данных.

Основные возможности RimhillEx:

  • Уменьшение уровня шума оптических приводов за счет регулировки скорости чтения.
  • Поддержка нескольких предустановленных скоростей чтения: от 1x до 32x.
  • Интеграция с системным треем для быстрого доступа к настройкам.
  • Фоновый режим работы, который минимально загружает процессор и оперативную память.
  • Возможность восстановления настроек скорости и проверки обновлений.
  • Простота в использовании как для начинающих, так и для опытных пользователей.
  • Эффективность и стабильность работы, подтвержденные тестами.
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