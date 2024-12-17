RimhillEx для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|786 Кб
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RimhillEx — программа позволяет уменьшить скорость чтения CD и DVD-дисков, что особенно полезно при просмотре видео или прослушивании музыки, где важен минимальный уровень шума. RimhillEx работает в фоновом режиме, практически не требуя вмешательства пользователя, и управляется через системный трей.
Программа предоставляет простой способ настройки скорости чтения оптических дисков. Пользователь может выбрать одно из предустановленных значений: 1x, 2x, 4x, 8x (по умолчанию), 16x или 32x. Это дает возможность оптимизировать производительность привода в зависимости от текущей задачи. Например, уменьшенная скорость полезна для воспроизведения мультимедиа, а стандартная или повышенная — для копирования или записи данных.
Основные возможности RimhillEx:
- Уменьшение уровня шума оптических приводов за счет регулировки скорости чтения.
- Поддержка нескольких предустановленных скоростей чтения: от 1x до 32x.
- Интеграция с системным треем для быстрого доступа к настройкам.
- Фоновый режим работы, который минимально загружает процессор и оперативную память.
- Возможность восстановления настроек скорости и проверки обновлений.
- Простота в использовании как для начинающих, так и для опытных пользователей.
- Эффективность и стабильность работы, подтвержденные тестами.
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