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Рамки для фото для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.68 Мб
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Рамки для фото — удобное приложение для создания фотоколлажей и редактирования фотографий. С его помощью вы сможете преобразить свои снимки, добавляя к ним различные рамки, текст, наклейки, смайлики и другие элементы. Программа поддерживает широкий набор инструментов для работы с изображениями, что позволяет пользователям легко создавать композиции и делиться ими с друзьями или в социальных сетях.

Приложение включает в себя большой выбор любовных рамок с сердечками, розами и другими декоративными элементами. Вы можете выбирать одинарные, двойные или тройные рамки, а также экспериментировать с горизонтальными и квадратными форматами. Редактирование фото в приложении максимально упрощено благодаря интуитивно понятным инструментам и широкому спектру возможностей, от изменения яркости до зеркального отображения изображений.

Для создания фотоколлажей доступны различные шаблоны. Пользователи могут выбирать формат коллажа (вертикальный, квадратный, горизонтальный), добавлять цветные или градиентные фоны, а также украшать фотографии текстом, смайликами или стикерами. Готовые композиции легко сохраняются и могут быть опубликованы в таких социальных сетях, как Instagram, Facebook, TikTok, или отправлены через мессенджеры.

Основные возможности приложения Рамки для фото:

  • Большая коллекция любовных рамок с различными дизайнами (сердечки, розы, и т.д.).
  • Поддержка нескольких форматов рамок: одинарные, двойные и тройные, горизонтальные и квадратные.
  • Широкий выбор шаблонов для создания коллажей, включая вертикальные, квадратные и горизонтальные форматы.
  • Настройка фона для коллажей: цветные, градиентные или специальные текстуры.
  • Редактирование фотографий с помощью базовых и продвинутых инструментов: изменение яркости, зеркальное отображение, черно-белые фильтры и другие эффекты.
  • Возможность добавлять текст с выбором шрифта, цвета и фона для улучшения видимости.
  • Инструменты для работы с наклейками и эмодзи, включая наборы любовных стикеров.
  • Функция рисования кистью поверх изображений.
  • Легкое сохранение созданных коллажей и их публикация в социальных сетях или отправка через мессенджеры.
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