DVDFab Virtual Drive для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fengtao Software
|Категория:
|Эмуляторы приводов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.07 Мб
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DVDFab Virtual Drive — виртуальный эмулятор приводов DVD, Blu-ray и Ultra HD, позволяющий создавать до 18 виртуальных приводов на операционных системах Windows 11, 10, 8 и 7. Программа предназначена для работы с образами дисков, созданными с помощью DVDFab и других приложений, и обеспечивает удобство при монтировании и размонтировании дисковых образов. Она поддерживает различные форматы, включая ISO, .miniso и другие, предоставляя пользователям гибкие возможности для работы с виртуальными приводами.
Основной функционал DVDFab Virtual Drive включает эмуляцию до 18 виртуальных приводов, что позволяет пользователям хранить образы DVD и Blu-ray дисков на жестком диске и запускать их без необходимости использования физических дисков. Программа поддерживает автоматическое монтирование последнего использованного образа, выбор языка интерфейса (всего 22 языка), настройку автозапуска при старте системы, а также возможность автоматического размонтирования всех дисков при выходе из приложения. Кроме того, пользователи могут настраивать буквы дисков и менять значки виртуальных приводов в проводнике Windows.
Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, подходящим как для новичков, так и для опытных пользователей. DVDFab Virtual Drive полностью безопасен: программа не содержит дополнительных или нежелательных приложений и обеспечивает стабильную работу без необходимости сложных настроек.
Список основных возможностей DVDFab Virtual Drive:
- Поддержка до 18 виртуальных приводов для эмуляции DVD, Blu-ray и Ultra HD.
- Совместимость с форматами .bin, .ccd, .dvd, .img, .iso, .miniso, .nrg, .udf.
- Возможность монтирования и воспроизведения образов Blu-ray ISO и папок с файлами .miniso.
- Настраиваемый интерфейс: выбор языка, настройка автозапуска и автоматического размонтирования.
- Интеграция в проводник Windows, включая добавление иконок в контекстное меню.
- Поддержка автозапуска и автомонтирования последнего использованного образа.
- Простая установка без дополнительных программ.
- Возможность настройки количества виртуальных приводов и их параметров.
- Регулярные обновления через автоматическую проверку новых версий.
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