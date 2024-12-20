DVDFab Virtual Drive — виртуальный эмулятор приводов DVD, Blu-ray и Ultra HD, позволяющий создавать до 18 виртуальных приводов на операционных системах Windows 11, 10, 8 и 7. Программа предназначена для работы с образами дисков, созданными с помощью DVDFab и других приложений, и обеспечивает удобство при монтировании и размонтировании дисковых образов. Она поддерживает различные форматы, включая ISO, .miniso и другие, предоставляя пользователям гибкие возможности для работы с виртуальными приводами.

Основной функционал DVDFab Virtual Drive включает эмуляцию до 18 виртуальных приводов, что позволяет пользователям хранить образы DVD и Blu-ray дисков на жестком диске и запускать их без необходимости использования физических дисков. Программа поддерживает автоматическое монтирование последнего использованного образа, выбор языка интерфейса (всего 22 языка), настройку автозапуска при старте системы, а также возможность автоматического размонтирования всех дисков при выходе из приложения. Кроме того, пользователи могут настраивать буквы дисков и менять значки виртуальных приводов в проводнике Windows.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, подходящим как для новичков, так и для опытных пользователей. DVDFab Virtual Drive полностью безопасен: программа не содержит дополнительных или нежелательных приложений и обеспечивает стабильную работу без необходимости сложных настроек.

Список основных возможностей DVDFab Virtual Drive: