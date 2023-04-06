AnyMusic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Платная
|Версия:
|4.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AmoyShare
|Категория:
|Менеджеры закачек
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 801 | Статистика
|Размер:
|36,88 Мб
AnyMusic - приложение для загрузки музыки, благодаря которому можно быстро и легко загрузить себе на смартфон любимые MP3-треки и слушать их в режиме оффлайн.
С помощью приложения можно слушать и скачивать все самые популярные и новые песни, которые только есть в Интернете. Поддерживается более 1000 популярных сайтов, таких как YouTube, Facebook, Vimeo и т. д. Также присутствует возможность загружать HD-видео с этих сайтов.
Чтобы найти нужную песню, можно забить название нужной песни в поиске, вставить ссылку или напрямую загрузить трек с более 1000 предложенных приложением сайтов.
Кроме этого стоит отметить возможность загружать музыку с высоким качеством аудио с динамическим кристально чистым звуком. Также присутствует встроенный музыкальный проигрыватель, с помощью которого можно воспроизвести загруженную музыку в автономном режиме.
- Добавлены миниатюры скачанных файлов
- Возможность управления несколькими файлами в закладке Library
- Оиптимизировано окно предпросмотра
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