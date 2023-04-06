AnyMusic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Платная
Версия:4.2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):0 / 801 | Статистика
Размер:36,88 Мб
AnyMusic скриншот № 1
AnyMusic скриншот № 2

AnyMusic - приложение для загрузки музыки, благодаря которому можно быстро и легко загрузить себе на смартфон любимые MP3-треки и слушать их в режиме оффлайн.

С помощью приложения можно слушать и скачивать все самые популярные и новые песни, которые только есть в Интернете. Поддерживается более 1000 популярных сайтов, таких как YouTube, Facebook, Vimeo и т. д. Также присутствует возможность загружать HD-видео с этих сайтов.

Чтобы найти нужную песню, можно забить название нужной песни в поиске, вставить ссылку или напрямую загрузить трек с более 1000 предложенных приложением сайтов.

Кроме этого стоит отметить возможность загружать музыку с высоким качеством аудио с динамическим кристально чистым звуком. Также присутствует встроенный музыкальный проигрыватель, с помощью которого можно воспроизвести загруженную музыку в автономном режиме.

Что нового в AnyMusic 4.2.8?
  • Добавлены миниатюры скачанных файлов
  • Возможность управления несколькими файлами в закладке Library
  • Оиптимизировано окно предпросмотра
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