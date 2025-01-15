CrystalMark Retro для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Дефрагментаторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:11.86 Мб
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CrystalMark Retro — комплексное программное обеспечение для бенчмаркинга, предназначенное для измерения производительности различных компонентов компьютера. Программа поддерживает как 32-битные, так и 64-битные системы (x86, x64, ARM64) и работает в многоязычных версиях, доступных на 48 и более языках. CrystalMark Retro позволяет пользователям оценить производительность процессора, жесткого диска, а также 2D- и 3D-графики с использованием стандартных тестов.

Основной функционал приложения включает измерение скорости последовательного и случайного чтения и записи данных, что помогает оценить производительность систем хранения данных. Кроме того, приложение предоставляет возможность тестирования графических карт через бенчмарки GDI для 2D-графики и OpenGL для 3D-графики. Это позволяет пользователям узнать, насколько эффективно их система обрабатывает графические данные, а также дает полное представление о возможностях компьютера. Программа работает на различных платформах, включая современные 64-разрядные системы, и предоставляет подробные результаты по всем важным аспектам работы системы.

CrystalMark Retro включает в себя набор инструментов для тщательной оценки производительности жестких дисков, а также портативную версию и доступную бета-версию. Бенчмарки, созданные на основе CrystalMark 2004, позволяют глубже исследовать возможности системы и дают точные результаты для оптимизации работы устройства.

Основные возможности программы CrystalMark Retro:

  • Измерение скорости последовательного чтения/записи: Оценка производительности при линейном доступе к данным.
  • Измерение скорости случайного чтения/записи: Измерение производительности при случайном доступе к данным, что важно для оценки работы жестких дисков.
  • Поддержка выбора тестовых данных: Возможность выбора различных наборов данных для проведения тестирования.
  • Поддержка тем: Встроенные темы для настройки внешнего вида программы.
  • Многоязычная поддержка: Программа доступна на более чем 48 языках, что делает ее удобной для пользователей по всему миру.
  • Бенчмарк процессора: Оценка производительности процессора в различных условиях.
  • Бенчмарк системы хранения данных: Оценка работы жестких дисков и других устройств хранения данных.
  • Бенчмарк 2D-графики (GDI): Тестирование производительности 2D-графики.
  • Бенчмарк 3D-графики (OpenGL): Тестирование производительности графических карт с использованием OpenGL.
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