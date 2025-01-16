MiniTool PDF Editor — многофункциональное приложение, предназначенное для работы с PDF-документами. Оно включает в себя разнообразные инструменты для просмотра, редактирования, аннотирования, конвертирования, а также для обеспечения безопасности PDF-файлов. С помощью этого приложения пользователи могут управлять документами в удобном многовкладочном интерфейсе, что позволяет одновременно работать с несколькими файлами.

Основной функцией MiniTool PDF Editor является просмотр PDF-документов. Для удобства чтения предусмотрены различные режимы, включая слайд-шоу, разделение экрана, а также подсчет слов и перевод текста. Есть возможность прослушать текст вслух, что может быть полезно для пользователей с ограниченными возможностями. В интерфейсе предусмотрены закладки, которые можно использовать для пометок важной информации внутри документа.

Приложение также предлагает множество инструментов для аннотирования документов. Пользователи могут выделять текст, вставлять текстовые поля, геометрические фигуры, заметки, штампы и другие элементы, что удобно при анализе и исследовании материалов. С помощью MiniTool PDF Editor можно не только редактировать существующие PDF-документы, но и создавать новые файлы. Это можно делать как с нуля, так и преобразовывать фотографии, документы различных форматов, файлы CAD и отсканированные изображения в PDF.

Кроме того, приложение поддерживает конвертацию PDF в различные форматы, включая файлы Office, EPUB, HTML, CAD, XPS и другие. Это дает пользователю гибкость в работе с документами, позволяя сохранять их в нужном формате для дальнейшего использования.

MiniTool PDF Editor также предоставляет расширенные функции для редактирования контента в PDF-документах. Можно изменять текст и изображения, вырезать ненужные части, вставлять гиперссылки, добавлять фоны, а также настраивать параметры страниц. Документы легко объединяются, разделяются и сжимаются, что упрощает работу с большим количеством файлов.

Важным аспектом является управление страницами. Пользователи могут изменять порядок страниц, вставлять новые, заменять содержимое, а также поворачивать и переворачивать страницы. Также есть возможность редактировать колонтитулы и номера страниц.

Для обеспечения безопасности документа в MiniTool PDF Editor предусмотрены функции шифрования. Можно установить ограничения на открытие, редактирование, аннотирование, печать и копирование PDF-файлов. Кроме того, приложение поддерживает возможность добавления подписей и водяных знаков, что помогает защитить цифровые данные и гарантировать авторство документа.

Основные возможности MiniTool PDF Editor: