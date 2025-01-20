ARHEVE: Books Library для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.20241008 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43.67 Мб
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ARHEVE — приложение, которое предоставляет доступ к огромной коллекции электронных книг на разных языках. В библиотеке ARHEVE можно найти не только художественную литературу, но и научные, религиозные, публицистические работы, а также произведения, которые редко встречаются в других источниках. Это приложение является отличным инструментом для всех любителей книг, а также для тех, кто изучает иностранные языки, так как здесь можно найти тысячи произведений на таких языках, как английский, немецкий, французский, испанский, китайский и других.

Интерфейс ARHEVE очень удобен и интуитивно понятен. Пользователи могут легко выбрать автора, затем выбрать его произведение и сразу начать чтение. Приложение предлагает гибкие настройки отображения текста, что позволяет настроить шрифт, размер и цвета для наиболее комфортного восприятия. Библиотека также включает в себя большую часть произведений, предусмотренных школьной программой, что делает его удобным и полезным инструментом для учащихся.

Основные возможности приложения ARHEVE:

  • Доступ к десяткам тысяч книг на различных языках, включая художественные, научные, религиозные и публицистические произведения
  • Возможность загрузки книг для чтения оффлайн, что удобно при отсутствии интернета
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс с адаптивным дизайном для удобного использования на различных устройствах
  • Лаконичный интерфейс без рекламы (кроме объявлений о собственных проектах)
  • Широкие настройки отображения текста, включая изменение шрифта, размера и цвета для комфортного чтения
  • Библиотека включает произведения на десяти языках, включая английский, немецкий, французский, испанский, китайский и другие
  • Включение произведений, рекомендованных в школьных программах
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Отзывы о программе ARHEVE: Books Library

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Отзывов о программе ARHEVE: Books Library 1.4.20241008 пока нет, можете добавить...

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