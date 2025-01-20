ARHEVE: Books Library для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.20241008 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ARHEVE
|Категория:
|Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43.67 Мб
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ARHEVE — приложение, которое предоставляет доступ к огромной коллекции электронных книг на разных языках. В библиотеке ARHEVE можно найти не только художественную литературу, но и научные, религиозные, публицистические работы, а также произведения, которые редко встречаются в других источниках. Это приложение является отличным инструментом для всех любителей книг, а также для тех, кто изучает иностранные языки, так как здесь можно найти тысячи произведений на таких языках, как английский, немецкий, французский, испанский, китайский и других.
Интерфейс ARHEVE очень удобен и интуитивно понятен. Пользователи могут легко выбрать автора, затем выбрать его произведение и сразу начать чтение. Приложение предлагает гибкие настройки отображения текста, что позволяет настроить шрифт, размер и цвета для наиболее комфортного восприятия. Библиотека также включает в себя большую часть произведений, предусмотренных школьной программой, что делает его удобным и полезным инструментом для учащихся.
Основные возможности приложения ARHEVE:
- Доступ к десяткам тысяч книг на различных языках, включая художественные, научные, религиозные и публицистические произведения
- Возможность загрузки книг для чтения оффлайн, что удобно при отсутствии интернета
- Простой и интуитивно понятный интерфейс с адаптивным дизайном для удобного использования на различных устройствах
- Лаконичный интерфейс без рекламы (кроме объявлений о собственных проектах)
- Широкие настройки отображения текста, включая изменение шрифта, размера и цвета для комфортного чтения
- Библиотека включает произведения на десяти языках, включая английский, немецкий, французский, испанский, китайский и другие
- Включение произведений, рекомендованных в школьных программах
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Admin
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