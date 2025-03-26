BookFab — приложение для преобразования текста в речь с использованием искусственного интеллекта. Позволяет авторам и создателям контента легко превращать текстовые материалы в аудиофайлы с возможностью настройки параметров речи. BookFab подходит как для индивидуального использования, так и для создания профессиональных аудиоформатов.

Особенностью программы является поддержка различных голосов (мужских и женских), а также возможность настроить параметры чтения, такие как выразительность, паузы, скорость, высота тона и громкость. Простой и интуитивно понятный интерфейс делает работу с программой удобной даже для тех, кто не имеет опыта в создании аудиоконтента. Вводить текст можно как вручную, так и через импорт текстовых файлов, но стоит отметить, что поддерживаются только файлы в формате TXT.

Список основных возможностей приложения BookFab: