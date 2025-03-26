BookFab для Windows

Описание
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Оценка: 3.57/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 265 | Статистика
Размер:7.25 Мб
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BookFab — приложение для преобразования текста в речь с использованием искусственного интеллекта. Позволяет авторам и создателям контента легко превращать текстовые материалы в аудиофайлы с возможностью настройки параметров речи. BookFab подходит как для индивидуального использования, так и для создания профессиональных аудиоформатов.

Особенностью программы является поддержка различных голосов (мужских и женских), а также возможность настроить параметры чтения, такие как выразительность, паузы, скорость, высота тона и громкость. Простой и интуитивно понятный интерфейс делает работу с программой удобной даже для тех, кто не имеет опыта в создании аудиоконтента. Вводить текст можно как вручную, так и через импорт текстовых файлов, но стоит отметить, что поддерживаются только файлы в формате TXT.

Список основных возможностей приложения BookFab:

  • Преобразование текста в речь с использованием искусственного интеллекта.
  • Выбор различных голосов: мужские и женские.
  • Настройка параметров речи: выразительность, скорость, паузы, высота тона, громкость.
  • Импорт текста из файла формата TXT.
  • Поддержка только двух языков: английский и японский.
  • Конвертация EPUB-файлов в аудиокниги с настройками речи.
  • Встроенный плеер для прослушивания созданных аудиофайлов.
  • Сохранение аудиокниг в библиотеке с возможностью отслеживания прогресса прослушивания.
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Admin

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