XRecovery для Windows
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|XAppset Group
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 228 | Статистика
|Размер:
|88.94 Мб
|СКАЧАТЬ
XRecovery — приложение для восстановления удаленных файлов с различных носителей: жестких дисков, флешек или других устройств. Дает возможность пользователям вернуть файлы, которые были случайно удалены или потеряны. Программа имеет простой и понятный интерфейс.
Для начала нужно выбрать диск или устройство, с которого нужно восстановить данные. После того как сканирование завершится, результаты отображаются в виде категорий: изображения, видео, документы и другие. Файлы можно отфильтровать по типу и просмотреть их до того, как начнется процесс восстановления. Восстановленные файлы необходимо сохранить на другом диске, поскольку XRecovery не позволяет восстанавливать данные на том же носителе, с которого они были удалены.
Основные возможности XRecovery:
- Восстановление файлов с различных устройств хранения данных.
- Современный и понятный интерфейс для быстрого начала работы.
- Поддержка фильтрации данных по типу файлов, размеру и измененным данным.
- Возможность просматривать восстановленные файлы перед их сохранением.
- Поддержка сканирования всего устройства или его отдельных частей для ускорения процесса.
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