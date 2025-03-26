XRecovery для Windows

Описание
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Оценка: 4.60/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 228 | Статистика
Размер:88.94 Мб
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XRecovery — приложение для восстановления удаленных файлов с различных носителей: жестких дисков, флешек или других устройств. Дает возможность пользователям вернуть файлы, которые были случайно удалены или потеряны. Программа имеет простой и понятный интерфейс.

Для начала нужно выбрать диск или устройство, с которого нужно восстановить данные. После того как сканирование завершится, результаты отображаются в виде категорий: изображения, видео, документы и другие. Файлы можно отфильтровать по типу и просмотреть их до того, как начнется процесс восстановления. Восстановленные файлы необходимо сохранить на другом диске, поскольку XRecovery не позволяет восстанавливать данные на том же носителе, с которого они были удалены.

Основные возможности XRecovery:

  • Восстановление файлов с различных устройств хранения данных.
  • Современный и понятный интерфейс для быстрого начала работы.
  • Поддержка фильтрации данных по типу файлов, размеру и измененным данным.
  • Возможность просматривать восстановленные файлы перед их сохранением.
  • Поддержка сканирования всего устройства или его отдельных частей для ускорения процесса.
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