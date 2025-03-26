XRecovery — приложение для восстановления удаленных файлов с различных носителей: жестких дисков, флешек или других устройств. Дает возможность пользователям вернуть файлы, которые были случайно удалены или потеряны. Программа имеет простой и понятный интерфейс.

Для начала нужно выбрать диск или устройство, с которого нужно восстановить данные. После того как сканирование завершится, результаты отображаются в виде категорий: изображения, видео, документы и другие. Файлы можно отфильтровать по типу и просмотреть их до того, как начнется процесс восстановления. Восстановленные файлы необходимо сохранить на другом диске, поскольку XRecovery не позволяет восстанавливать данные на том же носителе, с которого они были удалены.

Основные возможности XRecovery: