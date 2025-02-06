File Encryption для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mohammed Alsabbagh
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 91 | Статистика
|Размер:
|412 Кб
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File Encryption — простая и удобная утилита для шифрования файлов с помощью пароля. Идеально подходит для тех, кто хочет защитить важные файлы от посторонних глаз, например, при хранении данных в облачных сервисах. Программа предлагает простое решение для пользователей, не обладающих техническими навыками.
Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, в котором процесс шифрования сводится к минимальным действиям. Достаточно просто перетащить файлы в программу, выбрать желаемый пароль и выполнить шифрование. Также File Encryption может удалить исходные незашифрованные файлы, если это необходимо для обеспечения конфиденциальности.
Основные возможности File Encryption:
- Для начала работы достаточно перетащить файлы в приложение.
- Надежное шифрование данных с помощью пароля.
- Функция удаления исходных незашифрованных файлов после их шифрования.
- Легкость расшифровки файлов с помощью пароля через функцию Decrypt.
- Поддержка различных типов файлов и возможность их защиты без сложных настроек.
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