File Encryption — простая и удобная утилита для шифрования файлов с помощью пароля. Идеально подходит для тех, кто хочет защитить важные файлы от посторонних глаз, например, при хранении данных в облачных сервисах. Программа предлагает простое решение для пользователей, не обладающих техническими навыками.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, в котором процесс шифрования сводится к минимальным действиям. Достаточно просто перетащить файлы в программу, выбрать желаемый пароль и выполнить шифрование. Также File Encryption может удалить исходные незашифрованные файлы, если это необходимо для обеспечения конфиденциальности.

Основные возможности File Encryption: