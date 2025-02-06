File Encryption для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):0 / 91 | Статистика
Размер:412 Кб
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File Encryption — простая и удобная утилита для шифрования файлов с помощью пароля. Идеально подходит для тех, кто хочет защитить важные файлы от посторонних глаз, например, при хранении данных в облачных сервисах. Программа предлагает простое решение для пользователей, не обладающих техническими навыками.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, в котором процесс шифрования сводится к минимальным действиям. Достаточно просто перетащить файлы в программу, выбрать желаемый пароль и выполнить шифрование. Также File Encryption может удалить исходные незашифрованные файлы, если это необходимо для обеспечения конфиденциальности.

Основные возможности File Encryption:

  • Для начала работы достаточно перетащить файлы в приложение.
  • Надежное шифрование данных с помощью пароля.
  • Функция удаления исходных незашифрованных файлов после их шифрования.
  • Легкость расшифровки файлов с помощью пароля через функцию Decrypt.
  • Поддержка различных типов файлов и возможность их защиты без сложных настроек.
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