WinMTR-Refresh для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|leeter
|Категория:
|Ping, trace, whois...
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.14 Мб
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WinMTR-Refresh — простой и эффективный инструмент для диагностики соединения с интернет-ресурсами. Позволяет анализировать путь, который проходят данные от устройства до веб-сайта или сервера. Измеряет различные параметры, такие как задержки и потери пакетов, что позволяет выявить проблемы с интернет-соединением. WinMTR-Refresh не требует установки и имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Все, что нужно — это ввести адрес хоста, и приложение начнет отправлять тестовые пакеты для анализа маршрута. В режиме реального времени вы получите информацию о каждом переходе, включая IP-адрес или имя хоста, количество потерянных пакетов и время пинга.
Основные возможности WinMTR-Refresh:
- Диагностика маршрута соединения между устройством и веб-ресурсом.
- Отображает хопы (переходы) с информацией о хостах, IP-адресах, потерях пакетов и времени пинга.
- Интерпретация результатов, которая позволяет легко определить наличие проблем с соединением.
- Возможность настройки параметров теста: размер пинга, количество переходов, интервал между пингами.
- Экспорт результатов в HTML или текстовый файл для дальнейшего использования.
- Приложение не требует дополнительной настройки и можно запустить прямо после скачивания.
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