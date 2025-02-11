WinMTR-Refresh для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ping, trace, whois...
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:1.14 Мб
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WinMTR-Refresh — простой и эффективный инструмент для диагностики соединения с интернет-ресурсами. Позволяет анализировать путь, который проходят данные от устройства до веб-сайта или сервера. Измеряет различные параметры, такие как задержки и потери пакетов, что позволяет выявить проблемы с интернет-соединением. WinMTR-Refresh не требует установки и имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Все, что нужно — это ввести адрес хоста, и приложение начнет отправлять тестовые пакеты для анализа маршрута. В режиме реального времени вы получите информацию о каждом переходе, включая IP-адрес или имя хоста, количество потерянных пакетов и время пинга.

Основные возможности WinMTR-Refresh:

  • Диагностика маршрута соединения между устройством и веб-ресурсом.
  • Отображает хопы (переходы) с информацией о хостах, IP-адресах, потерях пакетов и времени пинга.
  • Интерпретация результатов, которая позволяет легко определить наличие проблем с соединением.
  • Возможность настройки параметров теста: размер пинга, количество переходов, интервал между пингами.
  • Экспорт результатов в HTML или текстовый файл для дальнейшего использования.
  • Приложение не требует дополнительной настройки и можно запустить прямо после скачивания.
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