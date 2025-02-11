WinMTR-Refresh — простой и эффективный инструмент для диагностики соединения с интернет-ресурсами. Позволяет анализировать путь, который проходят данные от устройства до веб-сайта или сервера. Измеряет различные параметры, такие как задержки и потери пакетов, что позволяет выявить проблемы с интернет-соединением. WinMTR-Refresh не требует установки и имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Все, что нужно — это ввести адрес хоста, и приложение начнет отправлять тестовые пакеты для анализа маршрута. В режиме реального времени вы получите информацию о каждом переходе, включая IP-адрес или имя хоста, количество потерянных пакетов и время пинга.

Основные возможности WinMTR-Refresh: