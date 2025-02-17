Pic Editor Effect для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:18.95 Мб
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Square Blur-Pic Editor Effect — удобный и функциональный фоторедактор для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям разнообразные инструменты для улучшения изображений. Идеально подходит для обработки фото, предназначенных для социальных сетей, таких как Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat и других. 

С помощью этого приложения вы можете создавать уникальные изображения с размытием фона, добавлять различные фильтры, текст и стикеры, а также работать с мозаикой и фонами. Приложение сохраняет изображения в высоком разрешении, что позволяет делиться ними в социальных сетях без потери качества.

Основные возможности Square Blur-Pic Editor Effect:

  • Квадратное размытие фона с профессиональным эффектом.
  • Более 100 эффектов освещения для улучшения фотографий.
  • Широкий выбор профессиональных фильтров для изменения стиля фото.
  • Возможность добавления текста с использованием различных художественных шрифтов.
  • Более 500 стикеров с эмодзи для украшения фотографии.
  • Инструмент мозаики для скрытия личной информации на изображениях.
  • Выбор соотношений сторон для фото: 1:1, 4:5, 3:2 и другие.
  • Сохранение изображений в высоком разрешении и возможность делиться ими в социальных сетях.
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