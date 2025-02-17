Square Blur-Pic Editor Effect — удобный и функциональный фоторедактор для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям разнообразные инструменты для улучшения изображений. Идеально подходит для обработки фото, предназначенных для социальных сетей, таких как Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat и других.

С помощью этого приложения вы можете создавать уникальные изображения с размытием фона, добавлять различные фильтры, текст и стикеры, а также работать с мозаикой и фонами. Приложение сохраняет изображения в высоком разрешении, что позволяет делиться ними в социальных сетях без потери качества.

Основные возможности Square Blur-Pic Editor Effect: