Pic Editor Effect для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Photo Editor & Collage Maker
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|18.95 Мб
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Square Blur-Pic Editor Effect — удобный и функциональный фоторедактор для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям разнообразные инструменты для улучшения изображений. Идеально подходит для обработки фото, предназначенных для социальных сетей, таких как Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat и других.
С помощью этого приложения вы можете создавать уникальные изображения с размытием фона, добавлять различные фильтры, текст и стикеры, а также работать с мозаикой и фонами. Приложение сохраняет изображения в высоком разрешении, что позволяет делиться ними в социальных сетях без потери качества.
Основные возможности Square Blur-Pic Editor Effect:
- Квадратное размытие фона с профессиональным эффектом.
- Более 100 эффектов освещения для улучшения фотографий.
- Широкий выбор профессиональных фильтров для изменения стиля фото.
- Возможность добавления текста с использованием различных художественных шрифтов.
- Более 500 стикеров с эмодзи для украшения фотографии.
- Инструмент мозаики для скрытия личной информации на изображениях.
- Выбор соотношений сторон для фото: 1:1, 4:5, 3:2 и другие.
- Сохранение изображений в высоком разрешении и возможность делиться ими в социальных сетях.
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