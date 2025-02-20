PreventSleep — простая и удобная утилита, предназначенная для предотвращения перехода компьютера в спящий режим. Идеально подходит для ситуаций, когда необходимо, чтобы компьютер оставался активным, например, при выполнении длительных задач, загрузке больших файлов, рендеринге видео или при необходимости удаленного подключения.

Не требует изменений в настройках системы, работает в фоновом режиме, занимает минимальное место на экране и в системе. После установки или запуска, отправляется в область системного трея, откуда можно легко управлять его настройками.

Основные возможности приложения PreventSleep: