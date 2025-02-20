PreventSleep для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:1.37 Мб
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PreventSleep — простая и удобная утилита, предназначенная для предотвращения перехода компьютера в спящий режим. Идеально подходит для ситуаций, когда необходимо, чтобы компьютер оставался активным, например, при выполнении длительных задач, загрузке больших файлов, рендеринге видео или при необходимости удаленного подключения. 

Не требует изменений в настройках системы, работает в фоновом режиме, занимает минимальное место на экране и в системе. После установки или запуска, отправляется в область системного трея, откуда можно легко управлять его настройками.

Основные возможности приложения PreventSleep:

  • Автоматически запускается при старте системы и работает в фоновом режиме.
  • Приложение практически не требует настройки — достаточно просто запустить его.
  • Для управления приложением достаточно перейти в область системного трея, где отображается его значок.
  • Отключение режима сна одним кликом.
  • Позволяет установить максимальное время простоя.
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