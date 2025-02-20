PreventSleep для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CARTHAGO SOFTWARE
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|1.37 Мб
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PreventSleep — простая и удобная утилита, предназначенная для предотвращения перехода компьютера в спящий режим. Идеально подходит для ситуаций, когда необходимо, чтобы компьютер оставался активным, например, при выполнении длительных задач, загрузке больших файлов, рендеринге видео или при необходимости удаленного подключения.
Не требует изменений в настройках системы, работает в фоновом режиме, занимает минимальное место на экране и в системе. После установки или запуска, отправляется в область системного трея, откуда можно легко управлять его настройками.
Основные возможности приложения PreventSleep:
- Автоматически запускается при старте системы и работает в фоновом режиме.
- Приложение практически не требует настройки — достаточно просто запустить его.
- Для управления приложением достаточно перейти в область системного трея, где отображается его значок.
- Отключение режима сна одним кликом.
- Позволяет установить максимальное время простоя.
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