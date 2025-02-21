FlixGRADE — приложение, разработанное для удобного ведения учета и организации работы учителей в классе. Предназначено для смартфонов и планшетов, что позволяет легко работать с ним в любых условиях. Не требует от учителя создания уроков или оценок заранее. Все данные могут быть внесены непосредственно в процессе занятия, что значительно упрощает организацию и управление процессом обучения. Уроки начинаются с введения информации о студенте, и все записи автоматически сохраняются с текущей датой.

Приложение включает в себя множество функций, таких как создание и использование чек-листов, расчет оценок, создание различных систем оценивания, планирование рассадки учеников и многое другое. Использует систему защиты данных, которая соответствует европейским стандартам безопасности.

Список основных возможностей FlixGRADE: