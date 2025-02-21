FlixGRADE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mitarbeitsapp GmbH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|75.76 Мб
|СКАЧАТЬ
FlixGRADE — приложение, разработанное для удобного ведения учета и организации работы учителей в классе. Предназначено для смартфонов и планшетов, что позволяет легко работать с ним в любых условиях. Не требует от учителя создания уроков или оценок заранее. Все данные могут быть внесены непосредственно в процессе занятия, что значительно упрощает организацию и управление процессом обучения. Уроки начинаются с введения информации о студенте, и все записи автоматически сохраняются с текущей датой.
Приложение включает в себя множество функций, таких как создание и использование чек-листов, расчет оценок, создание различных систем оценивания, планирование рассадки учеников и многое другое. Использует систему защиты данных, которая соответствует европейским стандартам безопасности.
Список основных возможностей FlixGRADE:
- Возможность ввода данных без необходимости заранее создавать уроки или оценки.
- Автоматическое сохранение записей с текущей датой.
- Интуитивно понятный интерфейс для ввода и просмотра данных о учениках.
- Презентация всех оценок, комментариев и статистики по учебному процессу.
- Создание индивидуальных и групповых планов рассадки учеников.
- Поддержка различных систем оценивания с возможностью их индивидуальной настройки.
- Прогнозирование оценок и анализ тенденций с помощью линии регрессии.
- Встроенная система защиты данных с зашифрованным хранением и автоматическим удалением данных через определенный период.
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