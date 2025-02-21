FlixGRADE для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:75.76 Мб
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FlixGRADE — приложение, разработанное для удобного ведения учета и организации работы учителей в классе. Предназначено для смартфонов и планшетов, что позволяет легко работать с ним в любых условиях. Не требует от учителя создания уроков или оценок заранее. Все данные могут быть внесены непосредственно в процессе занятия, что значительно упрощает организацию и управление процессом обучения. Уроки начинаются с введения информации о студенте, и все записи автоматически сохраняются с текущей датой.

Приложение включает в себя множество функций, таких как создание и использование чек-листов, расчет оценок, создание различных систем оценивания, планирование рассадки учеников и многое другое. Использует систему защиты данных, которая соответствует европейским стандартам безопасности.

Список основных возможностей FlixGRADE:

  • Возможность ввода данных без необходимости заранее создавать уроки или оценки.
  • Автоматическое сохранение записей с текущей датой.
  • Интуитивно понятный интерфейс для ввода и просмотра данных о учениках.
  • Презентация всех оценок, комментариев и статистики по учебному процессу.
  • Создание индивидуальных и групповых планов рассадки учеников.
  • Поддержка различных систем оценивания с возможностью их индивидуальной настройки.
  • Прогнозирование оценок и анализ тенденций с помощью линии регрессии.
  • Встроенная система защиты данных с зашифрованным хранением и автоматическим удалением данных через определенный период.
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