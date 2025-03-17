World Geography — приложение с помощью которого можно легко проверить и расширить знания о географии мира. Пользователи могут проверить свои знания о странах, столицах, флагах и достопримечательностях. А также узнать новые факты и расширть кругозор, постепенно повышая уровни сложности.

Процесс обучения простой и понятный: для каждого вопроса предлагается несколько вариантов ответа, правильный ответ дает возможность перейти к следующему вопросу. Всего в приложении 4 уровня сложности.

Основные возможности World Geography: