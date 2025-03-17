World Geography для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:52.22 Мб
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World Geography — приложение с помощью которого  можно легко проверить и расширить знания о географии мира. Пользователи могут проверить свои знания о странах, столицах, флагах и достопримечательностях. А также узнать новые факты и расширть кругозор, постепенно повышая уровни сложности. 

Процесс обучения простой и понятный: для каждого вопроса предлагается несколько вариантов ответа, правильный ответ дает возможность перейти к следующему вопросу. Всего в приложении 4 уровня сложности. 

Основные возможности World Geography: 

  • Проверка заний о географии: странах, флагах и различных географичных местах. 
  • Интересные и разнообразные вопросы (более 1000 вопросов). 
  • Выбор уровня слоности при прохождении. 
  • Простой и удобный интерфейс, который подойдет для пользователей всех возрастов. 
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