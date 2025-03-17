World Geography для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Habapps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|52.22 Мб
|СКАЧАТЬ
World Geography — приложение с помощью которого можно легко проверить и расширить знания о географии мира. Пользователи могут проверить свои знания о странах, столицах, флагах и достопримечательностях. А также узнать новые факты и расширть кругозор, постепенно повышая уровни сложности.
Процесс обучения простой и понятный: для каждого вопроса предлагается несколько вариантов ответа, правильный ответ дает возможность перейти к следующему вопросу. Всего в приложении 4 уровня сложности.
Основные возможности World Geography:
- Проверка заний о географии: странах, флагах и различных географичных местах.
- Интересные и разнообразные вопросы (более 1000 вопросов).
- Выбор уровня слоности при прохождении.
- Простой и удобный интерфейс, который подойдет для пользователей всех возрастов.
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