Suno для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.79.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Suno, Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,55 Мб
|СКАЧАТЬ
Suno — приложение для создания музыки с использованием нейросети, которое позволяет генерировать полноценные музыкальные композиции по текстовому описанию, короткой мелодии, ритму или загруженному аудиофайлу. Программа поддерживает создание композиций в различных жанрах, включая поп, рок, хип-хоп, рэп, электронную музыку, джаз, R&B, кантри и др.
Помимо генерации музыки, приложение умеет создавать тексты песен по заданной теме или исходному материалу. В качестве основы можно использовать собственные заметки, стихи, переписку или любое текстовое описание. Встроенные инструменты редактирования позволяют менять структуру композиции, настраивать вокальную партию, корректировать мелодию, добавлять инструментальное сопровождение и создавать новые версии уже готовых треков. Можно публиковать свои работы, собирать плейлисты, знакомиться с композициями других авторов и следить за новыми музыкальными проектами сообщества.
Список основных возможностей Suno:
- Создание песен с помощью искусственного интеллекта по текстовым запросам.
- Генерация музыки на основе напетой мелодии, ритма или загруженного аудио.
- Поддержка популярных музыкальных жанров и различных стилей исполнения.
- Автоматическое создание текстов песен по заданной теме.
- Редактирование структуры композиции, мелодии, вокала и инструментальных партий.
- Запись собственного голоса и создание ремиксов.
- Публикация готовых треков и взаимодействие с другими пользователями.
- Просмотр популярных композиций, подписка на авторов и создание персональных плейлистов.
Приложение для интеллектуальной обработки информации, объединяет функции текстового...
Текстовый редактор для создания книг, заметок и других документов. Приложение позволяет...
Полезное приложение для учащихся школ и их родителей, с помощью которого можно...
Утилита для ограничения доступа к приложениям и сайтам на смартфоне. Позволяет...
Приложение для поиска и чтения научных публикаций, а также работы с собственной...
Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию,...
Отзывы о программе Suno
Admin
Отзывов о программе Suno 1.79.0 пока нет, можете добавить...