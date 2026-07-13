Suno для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.79.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42,55 Мб
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Suno — приложение для создания музыки с использованием нейросети, которое позволяет генерировать полноценные музыкальные композиции по текстовому описанию, короткой мелодии, ритму или загруженному аудиофайлу. Программа поддерживает создание композиций в различных жанрах, включая поп, рок, хип-хоп, рэп, электронную музыку, джаз, R&B, кантри и др.

Помимо генерации музыки, приложение умеет создавать тексты песен по заданной теме или исходному материалу. В качестве основы можно использовать собственные заметки, стихи, переписку или любое текстовое описание. Встроенные инструменты редактирования позволяют менять структуру композиции, настраивать вокальную партию, корректировать мелодию, добавлять инструментальное сопровождение и создавать новые версии уже готовых треков. Можно публиковать свои работы, собирать плейлисты, знакомиться с композициями других авторов и следить за новыми музыкальными проектами сообщества.

Список основных возможностей Suno:

  • Создание песен с помощью искусственного интеллекта по текстовым запросам.
  • Генерация музыки на основе напетой мелодии, ритма или загруженного аудио.
  • Поддержка популярных музыкальных жанров и различных стилей исполнения.
  • Автоматическое создание текстов песен по заданной теме.
  • Редактирование структуры композиции, мелодии, вокала и инструментальных партий.
  • Запись собственного голоса и создание ремиксов.
  • Публикация готовых треков и взаимодействие с другими пользователями.
  • Просмотр популярных композиций, подписка на авторов и создание персональных плейлистов.​
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