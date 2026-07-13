Suno — приложение для создания музыки с использованием нейросети, которое позволяет генерировать полноценные музыкальные композиции по текстовому описанию, короткой мелодии, ритму или загруженному аудиофайлу. Программа поддерживает создание композиций в различных жанрах, включая поп, рок, хип-хоп, рэп, электронную музыку, джаз, R&B, кантри и др.

Помимо генерации музыки, приложение умеет создавать тексты песен по заданной теме или исходному материалу. В качестве основы можно использовать собственные заметки, стихи, переписку или любое текстовое описание. Встроенные инструменты редактирования позволяют менять структуру композиции, настраивать вокальную партию, корректировать мелодию, добавлять инструментальное сопровождение и создавать новые версии уже готовых треков. Можно публиковать свои работы, собирать плейлисты, знакомиться с композициями других авторов и следить за новыми музыкальными проектами сообщества.

Список основных возможностей Suno: