CompressO для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Code For Real
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|35.1 Мб
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CompressO — простой инструмент для сжатия видеофайлов, предназначенный для пользователей, которым нужно уменьшить размер видео без потери качества. Программа поддерживает различные пресеты качества, что позволяет пользователю настроить сжатие, включая высокое качество и разные алгоритмы сжатия, такие как Ironclad и Thunderbolt.
Помимо функции сжатия видео, CompressO также предоставляет возможность конвертации видеофайлов. Поддерживает популярные форматы, включая .mp4, .mov, .mkv, .webm и .avi. Для конвертации видео без сжатия достаточно выбрать опцию Disable Compression.
Список основных возможностей CompressO:
- Простое и удобное сжатие видеофайлов с минимальной потерей качества.
- Возможность выбора более низкого или высокого качества сжатия.
- Поддержка различных алгоритмов сжатия, включая Ironclad и Thunderbolt.
- Функция конвертации видео в различные форматы: .mp4, .mov, .mkv, .webm и .avi.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс с современным дизайном.
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