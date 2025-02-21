CompressO для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:35.1 Мб
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CompressO — простой инструмент для сжатия видеофайлов, предназначенный для пользователей, которым нужно уменьшить размер видео без потери качества. Программа поддерживает различные пресеты качества, что позволяет пользователю настроить сжатие, включая высокое качество и разные алгоритмы сжатия, такие как Ironclad и Thunderbolt.

Помимо функции сжатия видео, CompressO также предоставляет возможность конвертации видеофайлов. Поддерживает популярные форматы, включая .mp4, .mov, .mkv, .webm и .avi. Для конвертации видео без сжатия достаточно выбрать опцию Disable Compression.

Список основных возможностей CompressO:

  • Простое и удобное сжатие видеофайлов с минимальной потерей качества.
  • Возможность выбора более низкого или высокого качества сжатия.
  • Поддержка различных алгоритмов сжатия, включая Ironclad и Thunderbolt.
  • Функция конвертации видео в различные форматы: .mp4, .mov, .mkv, .webm и .avi.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс с современным дизайном.
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