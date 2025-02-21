CompressO — простой инструмент для сжатия видеофайлов, предназначенный для пользователей, которым нужно уменьшить размер видео без потери качества. Программа поддерживает различные пресеты качества, что позволяет пользователю настроить сжатие, включая высокое качество и разные алгоритмы сжатия, такие как Ironclad и Thunderbolt.

Помимо функции сжатия видео, CompressO также предоставляет возможность конвертации видеофайлов. Поддерживает популярные форматы, включая .mp4, .mov, .mkv, .webm и .avi. Для конвертации видео без сжатия достаточно выбрать опцию Disable Compression.

Список основных возможностей CompressO: