Easy Audio Extractor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 167 | Статистика
Размер:17.26 Мб
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Easy Audio Extractor — простая и эффективная утилита для извлечения аудиофайлов из видеоматериалов. Позволяет преобразовывать различные видеофайлы в аудиоформаты, такие как MP3 или M4A, с возможностью выбора битрейта.

Программа имеет минималистичный интерфейс, состоящий всего из нескольких простых опций, что позволяет быстро и без лишних шагов извлекать аудиофайлы. Процесс конвертации занимает несколько секунд, в зависимости от размера исходного видео.

Список основных возможностей Easy Audio Extractor:

  • Простой и понятный интерфейс без лишних опций и окон.
  • Поддержка извлечения аудио из различных видеоформатов.
  • Возможность конвертации в популярные аудиоформаты MP3 и M4A.
  • Выбор битрейта для аудиофайлов: 128, 192, 256 и 320 кбит/с.
  • Быстрая обработка файлов, конвертация обычно занимает несколько секунд.
  • Возможность сохранить аудиофайл в той же папке, что и исходное видео.
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