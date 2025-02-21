Easy Audio Extractor для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Video-Easy.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 167 | Статистика
|Размер:
|17.26 Мб
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Easy Audio Extractor — простая и эффективная утилита для извлечения аудиофайлов из видеоматериалов. Позволяет преобразовывать различные видеофайлы в аудиоформаты, такие как MP3 или M4A, с возможностью выбора битрейта.
Программа имеет минималистичный интерфейс, состоящий всего из нескольких простых опций, что позволяет быстро и без лишних шагов извлекать аудиофайлы. Процесс конвертации занимает несколько секунд, в зависимости от размера исходного видео.
Список основных возможностей Easy Audio Extractor:
- Простой и понятный интерфейс без лишних опций и окон.
- Поддержка извлечения аудио из различных видеоформатов.
- Возможность конвертации в популярные аудиоформаты MP3 и M4A.
- Выбор битрейта для аудиофайлов: 128, 192, 256 и 320 кбит/с.
- Быстрая обработка файлов, конвертация обычно занимает несколько секунд.
- Возможность сохранить аудиофайл в той же папке, что и исходное видео.
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