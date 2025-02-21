Easy Audio Extractor — простая и эффективная утилита для извлечения аудиофайлов из видеоматериалов. Позволяет преобразовывать различные видеофайлы в аудиоформаты, такие как MP3 или M4A, с возможностью выбора битрейта.

Программа имеет минималистичный интерфейс, состоящий всего из нескольких простых опций, что позволяет быстро и без лишних шагов извлекать аудиофайлы. Процесс конвертации занимает несколько секунд, в зависимости от размера исходного видео.

Список основных возможностей Easy Audio Extractor: