WEBTOON для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:54.15 Мб
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WEBTOON — популярная платформа, которая открывает доступ к огромному количеству веб-комиксов, манги и манхвы и охватывает широкий спектр жанров. С помощью приложения пользователи могут не только читать комиксы, но и взаимодействовать с другими любителями комиксов, комментировать эпизоды и следить за активностью авторов.

Для тех, кто сам хочет попробовать себя в создании комиксов, WEBTOON предоставляет платформу CANVAS - инструмент, который позволяет публиковать свои работы и делиться ими с мировым сообществом, создавая собственные фандомы.

Основные возможности WEBTOON:

  • Доступ к тысячам эпизодов веб-комиксов бесплатно.
  • Огромный выбор жанров: боевики, мелодрамы, триллеры и другие.
  • Возможность читать эксклюзивные комиксы, на основе которых созданы фильмы и сериалы.
  • Участие в активном сообществе через комментарии, рейтинги и ленты авторов.
  • Индивидуальные рекомендации на основе предпочтений пользователя.
  • Возможность создания и публикации собственных веб-комиксов через платформу CANVAS.
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