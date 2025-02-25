WEBTOON для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NAVER WEBTOON
|Категория:
|Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|54.15 Мб
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WEBTOON — популярная платформа, которая открывает доступ к огромному количеству веб-комиксов, манги и манхвы и охватывает широкий спектр жанров. С помощью приложения пользователи могут не только читать комиксы, но и взаимодействовать с другими любителями комиксов, комментировать эпизоды и следить за активностью авторов.
Для тех, кто сам хочет попробовать себя в создании комиксов, WEBTOON предоставляет платформу CANVAS - инструмент, который позволяет публиковать свои работы и делиться ими с мировым сообществом, создавая собственные фандомы.
Основные возможности WEBTOON:
- Доступ к тысячам эпизодов веб-комиксов бесплатно.
- Огромный выбор жанров: боевики, мелодрамы, триллеры и другие.
- Возможность читать эксклюзивные комиксы, на основе которых созданы фильмы и сериалы.
- Участие в активном сообществе через комментарии, рейтинги и ленты авторов.
- Индивидуальные рекомендации на основе предпочтений пользователя.
- Возможность создания и публикации собственных веб-комиксов через платформу CANVAS.
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