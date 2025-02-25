WEBTOON — популярная платформа, которая открывает доступ к огромному количеству веб-комиксов, манги и манхвы и охватывает широкий спектр жанров. С помощью приложения пользователи могут не только читать комиксы, но и взаимодействовать с другими любителями комиксов, комментировать эпизоды и следить за активностью авторов.

Для тех, кто сам хочет попробовать себя в создании комиксов, WEBTOON предоставляет платформу CANVAS - инструмент, который позволяет публиковать свои работы и делиться ими с мировым сообществом, создавая собственные фандомы.

Основные возможности WEBTOON: