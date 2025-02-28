BirdNET для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.93 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:16.33 Мб
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BirdNET — приложение, которое использует искусственный интеллект и нейронные сети для распознавания песен птиц. Проект был разработан Центром биоакустики охраны природы имени К. Лизы Янг при Корнелльской лаборатории орнитологии и Технологическим университетом Хемница.

Приложение предназначено для любителей природы, орнитологов и исследователей, которые хотят узнать, какие птицы обитают в их регионе, а также помочь собрать данные для научных исследований. BirdNET поддерживает распознавание более 3000 видов птиц со всего мира.

Основные возможности BirdNET:

  • Распознавание более 3000 видов птиц.
  • Использование технологий для точной идентификации птиц по их песням.
  • Запись звуков с помощью устройства Android.
  • Приложение предоставляет информацию о вероятных видах птиц, найденных в записи.
  • Пользователи могут отправлять свои записи и помогать ученым собирать информацию о местонахождении и поведении птиц.
  • Приложение простое в использовании, доступно для широкого круга пользователей, заинтересованных в изучении птиц.
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