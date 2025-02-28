BirdNET — приложение, которое использует искусственный интеллект и нейронные сети для распознавания песен птиц. Проект был разработан Центром биоакустики охраны природы имени К. Лизы Янг при Корнелльской лаборатории орнитологии и Технологическим университетом Хемница.

Приложение предназначено для любителей природы, орнитологов и исследователей, которые хотят узнать, какие птицы обитают в их регионе, а также помочь собрать данные для научных исследований. BirdNET поддерживает распознавание более 3000 видов птиц со всего мира.

Основные возможности BirdNET: