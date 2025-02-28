BirdNET для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.93 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stefan Kahl
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|16.33 Мб
|СКАЧАТЬ
BirdNET — приложение, которое использует искусственный интеллект и нейронные сети для распознавания песен птиц. Проект был разработан Центром биоакустики охраны природы имени К. Лизы Янг при Корнелльской лаборатории орнитологии и Технологическим университетом Хемница.
Приложение предназначено для любителей природы, орнитологов и исследователей, которые хотят узнать, какие птицы обитают в их регионе, а также помочь собрать данные для научных исследований. BirdNET поддерживает распознавание более 3000 видов птиц со всего мира.
Основные возможности BirdNET:
- Распознавание более 3000 видов птиц.
- Использование технологий для точной идентификации птиц по их песням.
- Запись звуков с помощью устройства Android.
- Приложение предоставляет информацию о вероятных видах птиц, найденных в записи.
- Пользователи могут отправлять свои записи и помогать ученым собирать информацию о местонахождении и поведении птиц.
- Приложение простое в использовании, доступно для широкого круга пользователей, заинтересованных в изучении птиц.
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