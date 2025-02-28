Kingshiper Screen Recorder — программа для записи экрана, с удобными инструментами для записи видеоконтента и аудио с экрана компьютера. С его помощью можно записывать как отдельные области экрана, так и весь экран целиком. Подходит для широкого круга задач, от создания обучающих видеороликов до записи видеоконференций.

Встроенные инструменты редактирования дают возможность вносить изменения сразу после записи. Например, позволяет добавлять водяные знаки или другие графические элементы, что исключает необходимость использовать сторонние программы для редактирования.

Основные возможности Kingshiper Screen Recorder: