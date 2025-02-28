Kingshiper Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|3.56/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $7,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KingShiper
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 129 | Статистика
|Размер:
|44.95 Мб
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Kingshiper Screen Recorder — программа для записи экрана, с удобными инструментами для записи видеоконтента и аудио с экрана компьютера. С его помощью можно записывать как отдельные области экрана, так и весь экран целиком. Подходит для широкого круга задач, от создания обучающих видеороликов до записи видеоконференций.
Встроенные инструменты редактирования дают возможность вносить изменения сразу после записи. Например, позволяет добавлять водяные знаки или другие графические элементы, что исключает необходимость использовать сторонние программы для редактирования.
Основные возможности Kingshiper Screen Recorder:
- Ввозможность записи всего экрана или определенной его области по выбору пользователя.
- Поддержка записи звука с разных источников, включая микрофон.
- Возможность использовать веб-камеру для записи видео.
- Базовые инструменты для внесения изменений в видеоконтент, включая добавление водяных знаков и других графических элементов.
- Приложение сочетает простоту и мощные функции, что делает его удобным для пользователей с разным уровнем подготовки.
- Кастомизация: многочисленные настройки для персонализации процесса записи.
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