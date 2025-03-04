Program Blocker для Windows

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Оценка: 3.56/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 148 | Статистика
Размер:175 Кб
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Program Blocker скриншот № 1
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Program Blocker — простая портативная утилита для блокировки программ, которая предотвращает несанкционированный доступа к определённым приложениям на компьютере. 

Основная функция программы заключается в блокировке выбранных приложений с помощью пароля. Для этого пользователь выбирает пароль, а затем добавляет в программу те приложения, к которым он хочет ограничить доступ. В случае, если пользователь забыл пароль, предусмотрен защитный вопрос, который позволяет восстановить доступ к заблокированным программам. 

Основные возможности Program Blocker:

  • Утилита не требует установки, является портативной.
  • Возможность блокировать программы и приложения с помощью пароля.
  • Поддержка защитного вопроса для восстановления пароля.
  • Удобная и быстрая настройка блокировки программ.
  • Подходит для использования на общих компьютерах.
  • Программа может быть полезна родителям для ограничения доступа детей к играм и другим программам.
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