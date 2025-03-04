Program Blocker — простая портативная утилита для блокировки программ, которая предотвращает несанкционированный доступа к определённым приложениям на компьютере.

Основная функция программы заключается в блокировке выбранных приложений с помощью пароля. Для этого пользователь выбирает пароль, а затем добавляет в программу те приложения, к которым он хочет ограничить доступ. В случае, если пользователь забыл пароль, предусмотрен защитный вопрос, который позволяет восстановить доступ к заблокированным программам.

Основные возможности Program Blocker: