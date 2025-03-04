Program Blocker для Windows
|Оценка:
|3.56/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 148 | Статистика
|Размер:
|175 Кб
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Program Blocker — простая портативная утилита для блокировки программ, которая предотвращает несанкционированный доступа к определённым приложениям на компьютере.
Основная функция программы заключается в блокировке выбранных приложений с помощью пароля. Для этого пользователь выбирает пароль, а затем добавляет в программу те приложения, к которым он хочет ограничить доступ. В случае, если пользователь забыл пароль, предусмотрен защитный вопрос, который позволяет восстановить доступ к заблокированным программам.
Основные возможности Program Blocker:
- Утилита не требует установки, является портативной.
- Возможность блокировать программы и приложения с помощью пароля.
- Поддержка защитного вопроса для восстановления пароля.
- Удобная и быстрая настройка блокировки программ.
- Подходит для использования на общих компьютерах.
- Программа может быть полезна родителям для ограничения доступа детей к играм и другим программам.
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