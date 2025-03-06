Logofly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ropstone app studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.91 Мб
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Logofly — приложение для создания логотипов, которое предназначено для владельцев малого и среднего бизнеса, ценящих минималистичный и профессиональный дизайн. Предоставляет мощные инструменты для создания уникальных логотипов и персонализированных элементов для вашего бизнеса.
С помощью Logofly пользователи могут легко выбирать и редактировать готовые шаблоны или создавать собственные логотипы с нуля, используя более 2000 различных элементов и цветовых комбинаций.
Основные возможности Logofly:
- Более 500 разнообразных шаблонов, которые можно легко редактировать.
- Возможность создания логотипа с нуля с использованием различных графических элементов и цветовых схем.
- Все шаблоны организованы по категориям, что делает их использование простым и удобным.
- Приложение содержит наборы обложек для Instagram Stories, которые можно использовать для оформления бизнес-профиля.
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