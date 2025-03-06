Logofly для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30.91 Мб
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Logofly — приложение для создания логотипов, которое предназначено для владельцев малого и среднего бизнеса, ценящих минималистичный и профессиональный дизайн. Предоставляет мощные инструменты для создания уникальных логотипов и персонализированных элементов для вашего бизнеса. 

С помощью Logofly пользователи могут легко выбирать и редактировать готовые шаблоны или создавать собственные логотипы с нуля, используя более 2000 различных элементов и цветовых комбинаций.

Основные возможности Logofly:

  • Более 500 разнообразных шаблонов, которые можно легко редактировать.
  • Возможность создания логотипа с нуля с использованием различных графических элементов и цветовых схем.
  • Все шаблоны организованы по категориям, что делает их использование простым и удобным.
  • Приложение содержит наборы обложек для Instagram Stories, которые можно использовать для оформления бизнес-профиля.
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