iTop Screen Recorder – программа для записи активности на экране компьютера. Удобный инструмент для записи видео, создания скриншотов и сохранения их на локальном устройстве. Предлагает выбор формата записи: захват как всего экрана, так и отдельных его областей или окон. Интерфейс iTop Screen Recorder интуитивно понятен. Пользователь может использовать встроенный планировщик для автоматической записи в заданное время.

Также в приложении есть функция записи действий мыши с добавлением эффектов выделения и анимаций нажатия, что особенно полезно для создания обучающих материалов. Также позволяет скрывать курсор или иконки рабочего стола во время записи, что помогает избежать излишней загроможденности экрана.

Основные возможности iTop Screen Recorder: