iTop Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|3.62/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.5.0.2950 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iTop Inc
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 238 | Статистика
|Размер:
|6.76 Мб
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iTop Screen Recorder – программа для записи активности на экране компьютера. Удобный инструмент для записи видео, создания скриншотов и сохранения их на локальном устройстве. Предлагает выбор формата записи: захват как всего экрана, так и отдельных его областей или окон. Интерфейс iTop Screen Recorder интуитивно понятен. Пользователь может использовать встроенный планировщик для автоматической записи в заданное время.
Также в приложении есть функция записи действий мыши с добавлением эффектов выделения и анимаций нажатия, что особенно полезно для создания обучающих материалов. Также позволяет скрывать курсор или иконки рабочего стола во время записи, что помогает избежать излишней загроможденности экрана.
Основные возможности iTop Screen Recorder:
- Запись активности на экране с возможностью захвата всего экрана, отдельной области или окна.
- Поддержка записи аудио и видео, а также использования веб-камеры.
- Гибкость настроек записи, включая выбор соотношения сторон и параметров качества.
- Панель управления для включения/выключения динамиков, микрофона и веб-камеры.
- Возможность скрыть курсор мыши и иконки рабочего стола во время записи.
- Поддержка горячих клавиш для быстрого начала записи, паузы и создания скриншотов.
- Встроенный планировщик для автоматической записи в заданное время.
- Запись действий мыши с эффектами выделения и анимации нажатия.
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