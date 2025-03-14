Тест по биологии — приложение для подготовки к олимпиадам и экзаменам по биологии. Подходит для подготовки к вступительным экзаменам в университеты. Инструмент содержит исчерпывающий набор тестов, с помощью которых можно отслеживать уровень своих знаний, анализировать прогресс и повышать уровень подготовки, прорабатывая обзор ошибок.

Тесты можно проходить в любом месте и в любое время, приложение работает не зависимо от подключения к интернету. Вопросы постоянно обновляються, что дает возможность, тренироваться на актуальных материалах, максимально приближеных к реальным экзаменационным вопросам.

Основные возможности приложения Тест по биологии: