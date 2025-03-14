Тест по биологии для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Sidiq0v Dev
|Категория:
|Тесты, проверка знаний
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|23.37 Мб
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Тест по биологии — приложение для подготовки к олимпиадам и экзаменам по биологии. Подходит для подготовки к вступительным экзаменам в университеты. Инструмент содержит исчерпывающий набор тестов, с помощью которых можно отслеживать уровень своих знаний, анализировать прогресс и повышать уровень подготовки, прорабатывая обзор ошибок.
Тесты можно проходить в любом месте и в любое время, приложение работает не зависимо от подключения к интернету. Вопросы постоянно обновляються, что дает возможность, тренироваться на актуальных материалах, максимально приближеных к реальным экзаменационным вопросам.
Основные возможности приложения Тест по биологии:
- Проходите тесты без подключения к интернету.
- Выбирайте продолжительность, сложность и тип тестов.
- Анализируйте результаты, отслеживайте улучшения и выявляйте слабые стороны.
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