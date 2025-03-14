Тест по биологии для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Тесты, проверка знаний
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:23.37 Мб
СКАЧАТЬ
Тест по биологии скриншот № 1
Тест по биологии скриншот № 2
Тест по биологии скриншот № 3
Тест по биологии скриншот № 4

Тест по биологии — приложение для подготовки к олимпиадам и экзаменам по биологии. Подходит для подготовки к вступительным экзаменам в университеты. Инструмент содержит исчерпывающий набор тестов, с помощью которых можно отслеживать уровень своих знаний, анализировать прогресс и повышать уровень подготовки, прорабатывая обзор ошибок. 

Тесты можно проходить в любом месте и в любое время, приложение работает не зависимо от подключения к интернету. Вопросы постоянно обновляються, что дает возможность, тренироваться на актуальных материалах, максимально приближеных к реальным экзаменационным вопросам. 

Основные возможности приложения Тест по биологии: 

  • Проходите тесты без подключения к интернету. 
  • Выбирайте продолжительность, сложность и тип тестов. 
  • Анализируйте результаты, отслеживайте улучшения и выявляйте слабые стороны. 
ТОП-сегодня раздела "Тесты, проверка знаний"
 

скачать Рули Онлайн. Билеты ПДД 2021Рули Онлайн. Билеты ПДД 2021 2.14

Видеоуроки для изучения билетов ПДД 2021 (категории А, А1, В, М) со всеми изменениями и как на...

скачать Психологические тестыПсихологические тесты 1.4

Бесплатное Android-приложение, которое предоставляет пользователю доступ к 90 простым...

скачать UpYourLevel английский - Тесты UpWorkUpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.11.5.1

Бесплатное и удобное в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и...

скачать Битва Гениев: Викторина онлайнБитва Гениев: Викторина онлайн 3.4.1

Раскройте свою гениальность в этой уникальной мобильной онлайн-битве эрудитов со всего...

скачать ОрфографияОрфография 3.2.108

Орфография - приложение для Android, которое предлагает пользователю в игровой форме...

скачать Дорожные знакиДорожные знаки 1.16

Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков...

Отзывы о программе Тест по биологии

Admin

Отзывов о программе Тест по биологии 1.7.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв