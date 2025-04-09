Explorer Tab Utility для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbdAlrahman Ghanem
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 86 | Статистика
|Размер:
|4.03 Мб
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Explorer Tab Utility — программа, которая упрощает работу с проводником в Windows 11. С помощью утилиты можно вместо множества отдельных окон при открытии папок, работать с ними внутри одного окна. Такой подход позволяет лучше организовать рабочее пространство и значительно уменьшить количество открытых окон. Приложение работает автоматически и начинает преобразовывать окна проводника во вкладки, сразу после установки.
При необходимости пользователь может перевести конкретную вкладку в отдельное окно или дублировать её, с помощью горячих клавиш.Также доступна функция мгновенного восстановления случайно закрытой вкладки или окна.
Основные возможности Explorer Tab Utility:
- Дает возможность преобразовать окон проводника во вкладки внутри одного окна.
- Автоматически управляет вкладками без необходимости настройки приложения.
- Дублирует вкладки и запоминает текущее местоположения открытых файлов.
- Функция восстановления случайно закрытой вкладки или окна.
- Позволяет управлять вкладками с помощью горячих клавиш или мыши.
- Легкий доступ к настройкам приложения через системный трей.
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