Explorer Tab Utility для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 86 | Статистика
Размер:4.03 Мб
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Explorer Tab Utility — программа, которая упрощает работу с проводником в Windows 11. С помощью утилиты можно вместо множества отдельных окон при открытии папок, работать с ними внутри одного окна. Такой подход позволяет лучше организовать рабочее пространство и значительно уменьшить количество открытых окон. Приложение работает автоматически и начинает преобразовывать окна проводника во вкладки, сразу после установки.
При необходимости пользователь может перевести конкретную  вкладку в отдельное окно или дублировать её, с помощью горячих клавиш.Также доступна функция мгновенного восстановления случайно закрытой вкладки или окна.

Основные возможности Explorer Tab Utility:

  • Дает возможность преобразовать окон проводника во вкладки внутри одного окна.
  • Автоматически управляет вкладками без необходимости настройки приложения.
  • Дублирует вкладки и запоминает текущее местоположения открытых файлов.
  • Функция восстановления случайно закрытой вкладки или окна.
  • Позволяет управлять вкладками с помощью горячих клавиш или мыши.
  • Легкий доступ к настройкам приложения через системный трей.
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