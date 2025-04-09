Explorer Tab Utility — программа, которая упрощает работу с проводником в Windows 11. С помощью утилиты можно вместо множества отдельных окон при открытии папок, работать с ними внутри одного окна. Такой подход позволяет лучше организовать рабочее пространство и значительно уменьшить количество открытых окон. Приложение работает автоматически и начинает преобразовывать окна проводника во вкладки, сразу после установки.

При необходимости пользователь может перевести конкретную вкладку в отдельное окно или дублировать её, с помощью горячих клавиш.Также доступна функция мгновенного восстановления случайно закрытой вкладки или окна.

Основные возможности Explorer Tab Utility: