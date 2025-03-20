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Learn Mechanical Engineering для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.99 Мб
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Learn Mechanical Engineering – учебное пособие с подробной информацией о технических аспектах разных сфер машиностроения. Пользователи доступны такие темы, как термодинамика, механика, литье, сварка, топливо, сжигание и электросистемы. Для каждой темы собраны списки необходимых терминов, важные инженерные уравнения и формулы, а также полезные факты и нюансы в различных областях инженерии. Подходит для новичков и опытных специалистов. 

Основные возможности Learn Mechanical Engineering: 

  • Доступ к подробным материалам по теоретическим основам машиностроения. 
  • Основные темы: термодинамика, механика, электротехника и гидравлика. 
  • Содержит инженерные формулы и уравнения, полезные для расчетов. 
  • Предоставляет информацию по передаче энергии, муфтам, сцеплениям и тормозам. 
  • Информация по двигателям внутреннего сгорания, паровым и газовым турбинам. 
  • Описание принципов работы различных типов машин, таких как подъемные машины и воздушные компрессоры. 
  • Описание ключевых аспектов теплообмена и кондиционирования воздуха. 
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