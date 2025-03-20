Learn Mechanical Engineering – учебное пособие с подробной информацией о технических аспектах разных сфер машиностроения. Пользователи доступны такие темы, как термодинамика, механика, литье, сварка, топливо, сжигание и электросистемы. Для каждой темы собраны списки необходимых терминов, важные инженерные уравнения и формулы, а также полезные факты и нюансы в различных областях инженерии. Подходит для новичков и опытных специалистов.

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