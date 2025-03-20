Learn Mechanical Engineering для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CODE WORLD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.99 Мб
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Learn Mechanical Engineering – учебное пособие с подробной информацией о технических аспектах разных сфер машиностроения. Пользователи доступны такие темы, как термодинамика, механика, литье, сварка, топливо, сжигание и электросистемы. Для каждой темы собраны списки необходимых терминов, важные инженерные уравнения и формулы, а также полезные факты и нюансы в различных областях инженерии. Подходит для новичков и опытных специалистов.
Основные возможности Learn Mechanical Engineering:
- Доступ к подробным материалам по теоретическим основам машиностроения.
- Основные темы: термодинамика, механика, электротехника и гидравлика.
- Содержит инженерные формулы и уравнения, полезные для расчетов.
- Предоставляет информацию по передаче энергии, муфтам, сцеплениям и тормозам.
- Информация по двигателям внутреннего сгорания, паровым и газовым турбинам.
- Описание принципов работы различных типов машин, таких как подъемные машины и воздушные компрессоры.
- Описание ключевых аспектов теплообмена и кондиционирования воздуха.
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