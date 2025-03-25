Bitwar Renamer для Windows
|Оценка:
|3.88/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bitwarsoft
|Категория:
|Переименование файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 16 | Статистика
|Размер:
|7.33 Мб
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Bitwar Renamer — утилита для массового переименования файлов и папок с эффективными инструментами для быстрого и точного изменения имен множества файлов. Программа не требует от пользователя технических знаний, интерфейс удобный и интуитивно понятный. Среди основных функций: вставка текста, замена и удаление символов в именах файлов, предварительный просмотр новых имен файла, чтобы исключить ошибки, а также возможность создать и настроить собственную схему переименования.
Кроме переименования файлов, программа содержит функцию пакетного переименования папок в соответствии с заданной конфигурацией, что позволяет упорядочивать структуру каталогов.
Основные возможности Bitwar Renamer:
- Настройка пакетного переименования файлов и папок.
- Функции вставки, замены и удаления текста в именах файлов.
- Настройка схем переименования с добавлением числовых суффиксов или префиксов.
- Управление длиной чисел в имени и выбор начального числа для нумерации.
- Предварительный просмотр новыч имен файлов перед переименованием.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс для простоты использования.
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