Bitwar Renamer для Windows

Описание
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Оценка: 3.88/5 голосов - 8
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39,99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Переименование файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 16 | Статистика
Размер:7.33 Мб
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Bitwar Renamer — утилита для массового переименования файлов и папок с эффективными инструментами для быстрого и точного изменения имен множества файлов. Программа не требует от пользователя технических знаний, интерфейс удобный и интуитивно понятный. Среди основных функций: вставка текста, замена и удаление символов в именах файлов, предварительный просмотр новых имен файла, чтобы исключить ошибки, а также возможность создать и настроить собственную схему переименования.

Кроме переименования файлов, программа содержит функцию пакетного переименования папок в соответствии с заданной конфигурацией, что позволяет упорядочивать структуру каталогов.

Основные возможности Bitwar Renamer:

  • Настройка пакетного переименования файлов и папок.
  • Функции вставки, замены и удаления текста в именах файлов.
  • Настройка схем переименования с добавлением числовых суффиксов или префиксов.
  • Управление длиной чисел в имени и выбор начального числа для нумерации.
  • Предварительный просмотр новыч имен файлов перед переименованием.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс для простоты использования.
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