Bitwar Renamer — утилита для массового переименования файлов и папок с эффективными инструментами для быстрого и точного изменения имен множества файлов. Программа не требует от пользователя технических знаний, интерфейс удобный и интуитивно понятный. Среди основных функций: вставка текста, замена и удаление символов в именах файлов, предварительный просмотр новых имен файла, чтобы исключить ошибки, а также возможность создать и настроить собственную схему переименования.

Кроме переименования файлов, программа содержит функцию пакетного переименования папок в соответствии с заданной конфигурацией, что позволяет упорядочивать структуру каталогов.

Основные возможности Bitwar Renamer: