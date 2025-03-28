ByteSync для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025.3.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|POW Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.63 Мб
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ByteSync — программа для удаленной синхронизации и резервного копирования данных, которое позволяет работать с несколькими рабочими станциями одновременно (до 5). Поддерживает инкрементное резервное копирование данных без сложных настроек, не требует установки VPN или настройки брандмауэра и использует сквозное шифрование для безопасности передаваемых данных.
С ByteSync можно создать сеансы синхронизации всего за несколько секунд. За счет дифференциального резервного копирования приложение позволяет экономить пропускную способность, так как происходит синхронизация только измененных данных. Также для повышения производительности используется сжатие данных и инструменты для создания пользовательских правил синхронизации.
Список основных возможностей ByteSync
- Удаленная синхронизация и инкрементное резервное копирование данных для пяти рабочих станций за один сеанс.
- Мгновенное подключение и синхронизация без необходимости настройки VPN или брандмауэра.
- Сквозное шифрование для безопасной передачи данных.
- Создание сеансов с уникальными идентификаторами и паролями для удаленных рабочих станций.
- Возможность настройки доверенных клиентов с использованием открытых ключей и паролей безопасности.
- Дифференциальная передача данных: копируются только измененные файлы, что экономит пропускную способность.
- Возможность создания пользовательских правил синхронизации для каждого файла и папки.
- Поддержка сжатия данных для эффективного хранения.
- Неограниченное количество файлов и папок для синхронизации.
- Удобная возможность сравнения источников данных на разных рабочих станциях.
- Приложение с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям использовать и модифицировать программу по своему усмотрению.
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Отзывы о программе ByteSync
Admin
Отзывов о программе ByteSync 2025.3.11 пока нет, можете добавить...