ByteSync — программа для удаленной синхронизации и резервного копирования данных, которое позволяет работать с несколькими рабочими станциями одновременно (до 5). Поддерживает инкрементное резервное копирование данных без сложных настроек, не требует установки VPN или настройки брандмауэра и использует сквозное шифрование для безопасности передаваемых данных.

С ByteSync можно создать сеансы синхронизации всего за несколько секунд. За счет дифференциального резервного копирования приложение позволяет экономить пропускную способность, так как происходит синхронизация только измененных данных. Также для повышения производительности используется сжатие данных и инструменты для создания пользовательских правил синхронизации.

Список основных возможностей ByteSync