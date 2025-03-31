Body Editor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.444.111 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34.03 Мб
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Body Editor — мощный фоторедактор на базе искуственного интелекта для коррекции фигуры, с помощью которого можно улучшить внешность и быстро создать стильные фото. Среди инструментов коррекции: возможность изменить фигуру, увеличить грудь и бедра, сузить талию, удлинить ноги и в целом скорректировать рост и формы тела. 

Также приложение дает возможность корректировать такие аспекты внешности, как изменения в макияже, цвете волос и прически, устранение дефектов кожи и добавление аксессуаров. При желании пользователи могут использовать фильтры и инструменты для создания коллажей с большим количеством макетов и настроек.

Основные возможности Body Editor :

  • Редактирование размеров и форм груди, бедер, талии и других частей тела.
  • Коррекция формы мышц, включая пресс, грудные и ягодичные мышцы так, чтобы изменения выглядили естественно.
  • Редактор лица: улучшение внешности, эффекты для изменения возраста, пола и других параметров лица.
  • Создание идеальных селфи с фильтрами для волос и разными типами макияжа.
  • Создание фотоколлажей с различными макетами, фильтрами и стикерами.
  • Добавление татуировок для создания уникального стиля.
  • Многофункциональные фотоэффекты для идеальных селфи.
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