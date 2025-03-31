Body Editor — мощный фоторедактор на базе искуственного интелекта для коррекции фигуры, с помощью которого можно улучшить внешность и быстро создать стильные фото. Среди инструментов коррекции: возможность изменить фигуру, увеличить грудь и бедра, сузить талию, удлинить ноги и в целом скорректировать рост и формы тела.

Также приложение дает возможность корректировать такие аспекты внешности, как изменения в макияже, цвете волос и прически, устранение дефектов кожи и добавление аксессуаров. При желании пользователи могут использовать фильтры и инструменты для создания коллажей с большим количеством макетов и настроек.

Основные возможности Body Editor :