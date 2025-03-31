Body Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.444.111 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Photo Editor & Collage Maker
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.03 Мб
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Body Editor — мощный фоторедактор на базе искуственного интелекта для коррекции фигуры, с помощью которого можно улучшить внешность и быстро создать стильные фото. Среди инструментов коррекции: возможность изменить фигуру, увеличить грудь и бедра, сузить талию, удлинить ноги и в целом скорректировать рост и формы тела.
Также приложение дает возможность корректировать такие аспекты внешности, как изменения в макияже, цвете волос и прически, устранение дефектов кожи и добавление аксессуаров. При желании пользователи могут использовать фильтры и инструменты для создания коллажей с большим количеством макетов и настроек.
Основные возможности Body Editor :
- Редактирование размеров и форм груди, бедер, талии и других частей тела.
- Коррекция формы мышц, включая пресс, грудные и ягодичные мышцы так, чтобы изменения выглядили естественно.
- Редактор лица: улучшение внешности, эффекты для изменения возраста, пола и других параметров лица.
- Создание идеальных селфи с фильтрами для волос и разными типами макияжа.
- Создание фотоколлажей с различными макетами, фильтрами и стикерами.
- Добавление татуировок для создания уникального стиля.
- Многофункциональные фотоэффекты для идеальных селфи.
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