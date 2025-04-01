Blend Photos — приложение для редактирования фотографий, которое помогает легко и быстро смешивать, объединять и редактировать изображения. Содержит широкий выбор инструментов для художественных эффектов, фильтров и инструментов редактирования, которыми смогут пользоваться, как профессионалы, так и любители. В программе содержится более 800 макетов для своих фотоколлажей, что предоставляет безграничные возможности для творчества.

Основные функции Blend Photos: