Blend Photos для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Maxlabs Photo Editor
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37.8 Мб
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Blend Photos — приложение для редактирования фотографий, которое помогает легко и быстро смешивать, объединять и редактировать изображения. Содержит широкий выбор инструментов для художественных эффектов, фильтров и инструментов редактирования, которыми смогут пользоваться, как профессионалы, так и любители. В программе содержится более 800 макетов для своих фотоколлажей, что предоставляет безграничные возможности для творчества.
Основные функции Blend Photos:
- Смешивание двух или более фотографии для создания коллажей с более 800 макетами.
- Применение фильтров и эффектов для улучшения качества изображений.
- Обрезка, изменение размера и настройка фотографий перед их объединением.
- Удаление фона с изображений и настройки поворота, масштаба и размера изображений.
- Добавление текста с возможностью выбрать шрифты и стили.
- Сохранение изображений в высоком разрешении.
- Возможность делиться изображениями в популярных социальных сетях.
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Admin
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