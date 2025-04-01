Blend Photos для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37.8 Мб
СКАЧАТЬ
Blend Photos скриншот № 2
Blend Photos скриншот № 3
Blend Photos скриншот № 4

Blend Photos — приложение для редактирования фотографий, которое помогает легко и быстро смешивать, объединять и редактировать изображения. Содержит широкий выбор инструментов для художественных эффектов, фильтров и инструментов редактирования, которыми смогут пользоваться, как профессионалы, так и любители.  В программе содержится более 800 макетов для своих фотоколлажей, что предоставляет безграничные возможности для творчества.

Основные функции Blend Photos:

  • Смешивание двух или более фотографии для создания коллажей с более 800 макетами.
  • Применение фильтров и эффектов для улучшения качества изображений.
  • Обрезка, изменение размера и настройка фотографий перед их объединением.
  • Удаление фона с изображений и настройки поворота, масштаба и размера изображений.
  • Добавление текста с возможностью выбрать шрифты и стили.
  • Сохранение изображений в высоком разрешении.
  • Возможность делиться изображениями в популярных социальных сетях.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Body EditorBody Editor 1.444.111

Редактор фигуры и лица с использованием ИИ, который позволяет корректировать форму тела,...

скачать CanvaCanva 2.148.0

Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...

скачать Adobe Photoshop FixAdobe Photoshop Fix 1.1.0

Adobe Photoshop Fix – мощный инструмент для ретуширования и восстановления фотографий и...

скачать PicversePicverse 1.35.2

Шустрый многофункциональный фоторедактор для Android, с помощью которого можно легко...

скачать Camera360Camera360 9.9.43

Camera360 – мощный фоторедактор объединяет любителей фотографий со всего мира. Создавайте и...

скачать Zentertain Photo Editor ProZentertain Photo Editor Pro 3.1.2

Мощный редактор Zentertain Photo Editor Pro превратит ваше устройство в настоящую фотостудию....

Отзывы о программе Blend Photos

Admin

Отзывов о программе Blend Photos 5.6.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв