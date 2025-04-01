Car Company Tycoon — увлекательный экономический симулятор, который погружает игроков в мир автомобилестроения. Игра охватывает несколько десятилетий, начиная с 1970-х годов и до современности и позволяет создать собственную автомобильную империю. Игрокам предстоит проектировать автомобили, разрабатывать двигатели, улучшать технологии и бороться за лидерство на мировом рынке.

Приложение дает возможность для подробной кастомизации от спортивных автомобилей до внедорожников, премиум-седанов и универсалов. Исторический режим погружает игроков в реальные события автомобильной индустрии, где успех зависит от правильных стратегических решений и реакции на внешние факторы.

Основные возможности Car Company Tycoon: