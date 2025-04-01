Car Company Tycoon для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:43.48 Мб
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Car Company Tycoon — увлекательный экономический симулятор, который погружает игроков в мир автомобилестроения. Игра охватывает несколько десятилетий, начиная с 1970-х годов и до современности и позволяет создать собственную автомобильную империю. Игрокам предстоит проектировать автомобили, разрабатывать двигатели, улучшать технологии и бороться за лидерство на мировом рынке.

Приложение дает возможность для подробной кастомизации от спортивных автомобилей до внедорожников, премиум-седанов и универсалов. Исторический режим погружает игроков в реальные события автомобильной индустрии, где успех зависит от правильных стратегических решений и реакции на внешние факторы.

Основные возможности Car Company Tycoon:

  • Создавайте различные типы автомобилей: седаны, спортивные машины, внедорожники, пикапы и другие.
  • Настраивайте и создавайте двигатели с нуля, выбирайте типы, материалы и детали для максимальной производительности.
  • Настраивайте диаметр и ход поршня, турбонаддув, распредвалы, охлаждение и выхлоп.
  • Участвуйте в гонках и тестируйте свои автомобили на практике.
  • Улучшайте не только внешний вид автомобилей, но и качество интерьера.
  • Пройдите путь от стартапа до автомобильного магната и принимайте участие в глобальных мировых событиях.
  • Управляйте своим предприятием, заключайте контракты, повышайте репутацию и принимайте участие в важнейших событиях.
  • Сражайтесь за рынок с другими автопроизводителями и погружайтесь в реальные события автомобильной отрасли.
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