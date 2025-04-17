RecoveryFox AI для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:24.19 Мб
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RecoveryFox AI скриншот № 2

RecoveryFox AI — программное решение для восстановления поврежденных или удалённых файлов, которые были потеряны в результате случайных действий, сбоев системы, форматирования накопителей, вирусных атак и других повреждений. При работе с программой сначала нужно выбрать область анализа — это может быть логический диск, корзина или рабочий стол и запустить сканирование. 

Пользователь может приостановить или остановить процесс сканирования по мере необходимости. Обнаруженные файлы упорядочиваются по типам, что упрощает выбор нужных данных для восстановления. RecoveryFox AI поддерживает работу с документами, изображениями, аудио, видео, архивами, исполняемыми файлами, HTML-документами, базами данных и прочими типами данных. Также предусмотрен предварительный просмотр содержимого перед восстановлением.

Список основных возможностей RecoveryFox AI:

  • Автоматическое сканирование удалённых или повреждённых файлов с разных носителей.
  • Восстановление с локальных и внешних накопителей (включая USB и SSD).
  • Алгоритмы на основе искусственного интеллекта для поиска фрагментированных данных.
  • Предварительный просмотр содержимого перед восстановлением.
  • Поддержка различных типов файлов: документы, изображения, аудио, видео, архивы, исполняемые файлы и др.
  • Пошаговая процедура восстановления с простой навигацией.
  • Управление процессом сканирования.
  • Интуитивно понятный интерфейс для пользователей с разным уровнем подготовки.
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