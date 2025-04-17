RecoveryFox AI — программное решение для восстановления поврежденных или удалённых файлов, которые были потеряны в результате случайных действий, сбоев системы, форматирования накопителей, вирусных атак и других повреждений. При работе с программой сначала нужно выбрать область анализа — это может быть логический диск, корзина или рабочий стол и запустить сканирование.

Пользователь может приостановить или остановить процесс сканирования по мере необходимости. Обнаруженные файлы упорядочиваются по типам, что упрощает выбор нужных данных для восстановления. RecoveryFox AI поддерживает работу с документами, изображениями, аудио, видео, архивами, исполняемыми файлами, HTML-документами, базами данных и прочими типами данных. Также предусмотрен предварительный просмотр содержимого перед восстановлением.

Список основных возможностей RecoveryFox AI: