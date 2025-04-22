Lumbernatics для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Aidaluu Inc.
|Категория:
|Чертеж, САПР
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.05 Мб
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Lumbernatics — специализированное приложение для планирования и разработки небольших проектов в области деревообработки. Помогает наглядно представить, как будут выглядеть деревянные элементы будущей конструкции, рассчитать размеры и составить список необходимых материалов. Программа создает изометрические схемы с точным размещением досок, проводит базовую визуализацию конструкций и обеспечивает учет пиломатериалов. Проста и понятна в использовании даже для тех, кто не работал с CAD-системами или подобными инструментами.
Дает возможность провести предварительную оценку проекта, распечатать итоговую схему и составить список покупки необходимых материалов в дамашних условиях.
Список основных возможностей Lumbernatics:
- Разработка изометрических чертежей деревянных элементов.
- Визуализация проектов с отображением состояния конструкции.
- Интуитивно понятный интерфейс без необходимости знания CAD.
- Возможность свободного размещения досок и их редактирования.
- Автоматическое формирование списка необходимых материалов.
- Отображение заготовок с автоматическим обновлением изменений.
- Сохранение и печать итогового чертежа и списка материалов.
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