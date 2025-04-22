Lumbernatics для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чертеж, САПР
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.05 Мб
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Lumbernatics — специализированное приложение для планирования и разработки небольших проектов в области деревообработки. Помогает наглядно представить, как будут выглядеть деревянные элементы будущей конструкции, рассчитать размеры и составить список необходимых материалов. Программа создает изометрические схемы с точным размещением досок, проводит базовую визуализацию конструкций и обеспечивает учет пиломатериалов. Проста и понятна в использовании даже для тех, кто не работал с CAD-системами или подобными инструментами.

Дает возможность провести предварительную оценку проекта, распечатать итоговую схему и составить список покупки необходимых материалов в дамашних условиях.

Список основных возможностей Lumbernatics:

  • Разработка изометрических чертежей деревянных элементов.
  • Визуализация проектов с отображением состояния конструкции.
  • Интуитивно понятный интерфейс без необходимости знания CAD.
  • Возможность свободного размещения досок и их редактирования.
  • Автоматическое формирование списка необходимых материалов.
  • Отображение заготовок с автоматическим обновлением изменений.
  • Сохранение и печать итогового чертежа и списка материалов.
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