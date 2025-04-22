Lumbernatics — специализированное приложение для планирования и разработки небольших проектов в области деревообработки. Помогает наглядно представить, как будут выглядеть деревянные элементы будущей конструкции, рассчитать размеры и составить список необходимых материалов. Программа создает изометрические схемы с точным размещением досок, проводит базовую визуализацию конструкций и обеспечивает учет пиломатериалов. Проста и понятна в использовании даже для тех, кто не работал с CAD-системами или подобными инструментами.

Дает возможность провести предварительную оценку проекта, распечатать итоговую схему и составить список покупки необходимых материалов в дамашних условиях.

Список основных возможностей Lumbernatics: