QA40xPlot для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13.3 Мб
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QA40xPlot — профессиональное приложение, разработаное как вспомогательный инструмент для пользователей анализатора QA40x, позволяет детализированно оценить характеристики аудиооборудования. Программа предназначена для обработки и визуализации данных, полученных от устройства QA40x и его оригинального ПО. Преобразовывает результаты измерений в графики, которые наглядно отображают параметры звукового сигнала, такие как уровень искажений, амплитудно-частотная характеристика и соотношение сигнал/шум.

QA40xPlot предоставляет пользователю технически точные визуализации, которые помогают оценить работу акустических систем, усилителей, цифро-аналоговых преобразователей и других компонентов аудиосистем. Программа ориентирована на узкоспециализированную аудиторию и требует базовых технических знаний в области звука и электроники. Она предназначена помочь профессионалам, которые занимаются точной настройкой и анализом аудиосистем.

Список основных возможностей QA40xPlot:

  • Загрузка данных, сгенерированных анализатором QA40x и его ПО.
  • Построение графиков частотных характеристик и искажений на основе измеренных данных.
  • Отображение параметров звука, включая уровень искажений, шум и соотношение сигнал/шум.
  • Настройка условий тестирования: частота сигнала, уровень громкости и методика сбора.
  • Графическая визуализация измеренных значений с возможностью настройки отображения.
  • Поддержка анализа динамиков, усилителей, ЦАПов и других аудиоустройств.
  • Интерактивный интерфейс с возможностью выбора отображаемых параметров.
  • Необходимость наличия устройства QA40x для работы.
  • Применение в лабораторных и инженерных условиях.
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