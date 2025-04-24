QA40xPlot для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mark Zachmann
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13.3 Мб
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QA40xPlot — профессиональное приложение, разработаное как вспомогательный инструмент для пользователей анализатора QA40x, позволяет детализированно оценить характеристики аудиооборудования. Программа предназначена для обработки и визуализации данных, полученных от устройства QA40x и его оригинального ПО. Преобразовывает результаты измерений в графики, которые наглядно отображают параметры звукового сигнала, такие как уровень искажений, амплитудно-частотная характеристика и соотношение сигнал/шум.
QA40xPlot предоставляет пользователю технически точные визуализации, которые помогают оценить работу акустических систем, усилителей, цифро-аналоговых преобразователей и других компонентов аудиосистем. Программа ориентирована на узкоспециализированную аудиторию и требует базовых технических знаний в области звука и электроники. Она предназначена помочь профессионалам, которые занимаются точной настройкой и анализом аудиосистем.
Список основных возможностей QA40xPlot:
- Загрузка данных, сгенерированных анализатором QA40x и его ПО.
- Построение графиков частотных характеристик и искажений на основе измеренных данных.
- Отображение параметров звука, включая уровень искажений, шум и соотношение сигнал/шум.
- Настройка условий тестирования: частота сигнала, уровень громкости и методика сбора.
- Графическая визуализация измеренных значений с возможностью настройки отображения.
- Поддержка анализа динамиков, усилителей, ЦАПов и других аудиоустройств.
- Интерактивный интерфейс с возможностью выбора отображаемых параметров.
- Необходимость наличия устройства QA40x для работы.
- Применение в лабораторных и инженерных условиях.
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