SuperJack File Searcher — инстумент для детального поиска файлов и анализа структуры каталогов на компьютере. Программа помогает получить точное представление о текущем расположении файлов и папок перед их переорганизацией, выявить дубликаты, упорядочить содержимое накопителей и подготовить отчеты по результатам анализа структуры файловой системы.

Позволяет находить нужные файлы в ситуациях, когда стандартные средства операционной системы оказываются недостаточно гибкими. Приложение поддерживает фильтрацию по дате и времени последнего изменения и сохраняет результаты поиска в виде текстового файла, что облегчает анализ данных и последующую организацию хранения. Дополнительным преимуществом является предварительный просмотр структуры выбранной директории до внесения изменений.

Список основных возможностей SuperJack File Searcher: