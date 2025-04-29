Superjack File Searcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Teerayoot
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|989 Кб
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SuperJack File Searcher — инстумент для детального поиска файлов и анализа структуры каталогов на компьютере. Программа помогает получить точное представление о текущем расположении файлов и папок перед их переорганизацией, выявить дубликаты, упорядочить содержимое накопителей и подготовить отчеты по результатам анализа структуры файловой системы.
Позволяет находить нужные файлы в ситуациях, когда стандартные средства операционной системы оказываются недостаточно гибкими. Приложение поддерживает фильтрацию по дате и времени последнего изменения и сохраняет результаты поиска в виде текстового файла, что облегчает анализ данных и последующую организацию хранения. Дополнительным преимуществом является предварительный просмотр структуры выбранной директории до внесения изменений.
Список основных возможностей SuperJack File Searcher:
- Поиск файлов по имени, дате и времени последнего изменения.
- Фильтрация файлов по заданным временным параметрам.
- Отображает структуру каталогов выбранной директории.
- Сохраняет результаты поиска в текстовом формате.
- Может анализировать внешние и внутренние накопители.
- Предварительная оценка изменений перед реструктуризацией.
- Настройка цветовой схемы интерфейса (фон, текст);
- Полезен при организации фотоальбомов, документов, версий проектов.
- Облегчает подготовку к переносу данных или оптимизации хранения.
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