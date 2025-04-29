Superjack File Searcher для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:989 Кб
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SuperJack File Searcher — инстумент для детального поиска файлов и анализа структуры каталогов на компьютере. Программа помогает получить точное представление о текущем расположении файлов и папок перед их переорганизацией, выявить дубликаты, упорядочить содержимое накопителей и подготовить отчеты по результатам анализа структуры файловой системы.

Позволяет находить нужные файлы в ситуациях, когда стандартные средства операционной системы оказываются недостаточно гибкими. Приложение поддерживает фильтрацию по дате и времени последнего изменения и сохраняет результаты поиска в виде текстового файла, что облегчает анализ данных и последующую организацию хранения. Дополнительным преимуществом является предварительный просмотр структуры выбранной директории до внесения изменений.

Список основных возможностей SuperJack File Searcher:

  • Поиск файлов по имени, дате и времени последнего изменения.
  • Фильтрация файлов по заданным временным параметрам.
  • Отображает структуру каталогов выбранной директории.
  • Сохраняет результаты поиска в текстовом формате.
  • Может анализировать внешние и внутренние накопители.
  • Предварительная оценка изменений перед реструктуризацией.
  • Настройка цветовой схемы интерфейса (фон, текст);
  • Полезен при организации фотоальбомов, документов, версий проектов.
  • Облегчает подготовку к переносу данных или оптимизации хранения.
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