XRepair Genius для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iSunshare
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65.24 Мб
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XRepair Genius — программа для восстановления повреждённых или неработающих мультимедийных файлов и документов. Дает возможность быстро и без сложной настройки восстановить фотографии, видео, аудио и документы, которые не открываются или воспроизводяться неккоректно. Позволяет минимизировать потери данных и сохранить важные материалы.
Простой интерфейс XRepair Genius подходит для пользователей с любым уровнем подготовки, все функции сгруппированы по типу файлов и доступны через вертикальное меню. Каждая вкладка приложения отвечает за восстановление данных определенного формата: изображений, видеозаписей, аудиофайлов или документов. Пользователь может выбрать нужную категорию, загрузить повреждённые файлы и запустить процесс восстановления без дополнительных настроек.
Список основных возможностей XRepair Genius:
- Восстанавливает повреждённые фотографии различных форматов.
- Исправляет видеофайлы с отсутствующим изображением или звуком.
- Поддерживает восстановление аудиофайлов.
- Восстанавливает повреждённые текстовые и офисные документы.
- Поддерживает пакетную обработку для ускорения процесса.
- Минимальные системные требования и быстрая установка.
- Отсутствие необходимости в технических знаниях для начала работы.
- Простой интерфейс с понятной навигацией.
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Admin
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