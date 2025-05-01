XRepair Genius для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29,95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65.24 Мб
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XRepair Genius — программа для восстановления повреждённых или неработающих мультимедийных файлов и документов. Дает возможность быстро и без сложной настройки восстановить фотографии, видео, аудио и документы, которые не открываются или воспроизводяться неккоректно. Позволяет минимизировать потери данных и сохранить важные материалы.

Простой интерфейс XRepair Genius подходит для пользователей с любым уровнем подготовки, все функции сгруппированы по типу файлов и доступны через вертикальное меню. Каждая вкладка приложения отвечает за восстановление данных определенного формата: изображений, видеозаписей, аудиофайлов или документов. Пользователь может выбрать нужную категорию, загрузить повреждённые файлы и запустить процесс восстановления без дополнительных настроек.

Список основных возможностей XRepair Genius:

  • Восстанавливает повреждённые фотографии различных форматов.
  • Исправляет видеофайлы с отсутствующим изображением или звуком.
  • Поддерживает восстановление аудиофайлов.
  • Восстанавливает повреждённые текстовые и офисные документы.
  • Поддерживает пакетную обработку для ускорения процесса.
  • Минимальные системные требования и быстрая установка.
  • Отсутствие необходимости в технических знаниях для начала работы.
  • Простой интерфейс с понятной навигацией.
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