XRepair Genius — программа для восстановления повреждённых или неработающих мультимедийных файлов и документов. Дает возможность быстро и без сложной настройки восстановить фотографии, видео, аудио и документы, которые не открываются или воспроизводяться неккоректно. Позволяет минимизировать потери данных и сохранить важные материалы.

Простой интерфейс XRepair Genius подходит для пользователей с любым уровнем подготовки, все функции сгруппированы по типу файлов и доступны через вертикальное меню. Каждая вкладка приложения отвечает за восстановление данных определенного формата: изображений, видеозаписей, аудиофайлов или документов. Пользователь может выбрать нужную категорию, загрузить повреждённые файлы и запустить процесс восстановления без дополнительных настроек.

Список основных возможностей XRepair Genius: