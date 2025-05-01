Portable VoiceMacro — программа для автоматизации действий на компьютере с помощью макросов, которые могут запускаться голосовыми командами, нажатием горячих клавиш или движениями мыши. Утилита разработана, чтобы повысить эффективность взаимодействия с системой, позволяет управлять программами и выполнять задачи без ввода команд вручную. Может использоваться в рабочих или игровых сценариях и предоставляет гибкие возможности для настройки управления.

Приложение не требует установки и может запускаться с внешнего носителя, например, USB-накопителя. Это делает его удобным инструментом для пользователей, которым необходимо сохранять индивидуальные настройки и макросы при работе на разных устройствах. Для корректной работы требуется наличие .NET Framework 3.5, что следует учитывать перед использованием.

Список основных возможностей Portable VoiceMacro: