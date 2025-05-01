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Portable VoiceMacro для Windows

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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4 / 1.4.0.58 Test Build | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2.61 Мб
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Portable VoiceMacro — программа для автоматизации действий на компьютере с помощью макросов, которые могут запускаться голосовыми командами, нажатием горячих клавиш или движениями мыши. Утилита разработана, чтобы повысить эффективность взаимодействия с системой, позволяет управлять программами и выполнять задачи без ввода команд вручную. Может использоваться в рабочих или игровых сценариях и предоставляет гибкие возможности для настройки управления.

Приложение не требует установки и может запускаться с внешнего носителя, например, USB-накопителя. Это делает его удобным инструментом для пользователей, которым необходимо сохранять индивидуальные настройки и макросы при работе на разных устройствах. Для корректной работы требуется наличие .NET Framework 3.5, что следует учитывать перед использованием.

Список основных возможностей Portable VoiceMacro:

  • Управление компьютером с помощью голосовых команд, горячих клавиш или движений мыши.
  • Портативная версия, не требуюет установки на жёсткий диск.
  • Запускается с внешних устройств, включая USB-накопители.
  • Поддерживает неограниченного количества пользовательских профилей.
  • Привязка макросов к конкретным окнам или приложениям.
  • Настройка условий активации макросов и возможность их группировки.
  • Опции для однократного или многократного выполнения команд.
  • Тестирование макросов перед использованием.
  • Интуитивный пользовательский интерфейс, не требует специальных знаний.
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