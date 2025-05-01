Программы для Android » Образование » другое » Introvert: self-development 5.22.1

Introvert: self-development для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.22.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:41.86 Мб
СКАЧАТЬ
Introvert: self-development скриншот № 1
Introvert: self-development скриншот № 2
Introvert: self-development скриншот № 3
Introvert: self-development скриншот № 4

Introvert: self-development — приложение для пользователей, заинтересованных в саморазвитии и расширении кругозора в гуманитарных и междисциплинарных областях. Платформа предлагает доступ к обширной библиотеке видеолекций и образовательных курсов с элементами геймификации и персонализированного подхода к обучению.
Содержит более 2000 видеоматериалов по искусству, психологии, истории, экономике, политике, кино, культуре, музыке, моде, здоровью, карьере и других. Ежемесячно добавляется не менее 50 новых лекций. Все лекции озвучены профессиональными авторами.

Для закрепления материала в приложении реализованы обучающие тесты и квизы. Каждое прослушанное занятие отмечается электронным сертификатом, а также влияет на положение пользователя в рейтинге. Лекции можно слушать в фоновом режиме при заблокированном экране или при параллельной работе с другими приложениями.

Список основных возможностей Introvert: self-development:

  • Более 2000 видеолекций по гуманитарным и прикладным темам.
  • Регулярное обновление контента — минимум 50 новых лекций в месяц.
  • Геймифицированный подход к обучению: рейтинги, тесты, олимпиады.
  • Квизы и викторины для тренировки памяти и закрепления информации.
  • Индивидуальные рекомендации и подборки на основе интересов пользователя.
  • Возможность фонового прослушивания материалов.
  • Поддержка офлайн-доступа к лекциям без интернета.
  • Простая и интуитивно понятная навигация по курсам и темам.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ВикипедияВикипедия 2.7.50529-r-2025-04-21

Википедия – свободная энциклопедия под Android предоставляет быстрый доступ к информации и...

скачать Библия. Современный переводБиблия. Современный перевод 1.10

Библия. Современный перевод - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...

скачать CourseraCoursera 5.28.0

Coursera - более чем 1000 бесплатных онлайн-курсов от лучших колледжей и университетов мира....

скачать МеморадоМеморадо 2.0.8

Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию,...

скачать Kids Connect the Dots LiteKids Connect the Dots Lite 3.7.8

Kids Connect the Dots Lite – обучающая игра для детей, в которой им необходимо соединять точки и в...

скачать Как завязать галстукКак завязать галстук 4.0.9

Как завязать галстук - как следует из названия, это приложение поможет вам завязать...

Отзывы о программе Introvert: self-development

Admin

Отзывов о программе Introvert: self-development 5.22.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв