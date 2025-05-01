Introvert: self-development — приложение для пользователей, заинтересованных в саморазвитии и расширении кругозора в гуманитарных и междисциплинарных областях. Платформа предлагает доступ к обширной библиотеке видеолекций и образовательных курсов с элементами геймификации и персонализированного подхода к обучению.

Содержит более 2000 видеоматериалов по искусству, психологии, истории, экономике, политике, кино, культуре, музыке, моде, здоровью, карьере и других. Ежемесячно добавляется не менее 50 новых лекций. Все лекции озвучены профессиональными авторами.

Для закрепления материала в приложении реализованы обучающие тесты и квизы. Каждое прослушанное занятие отмечается электронным сертификатом, а также влияет на положение пользователя в рейтинге. Лекции можно слушать в фоновом режиме при заблокированном экране или при параллельной работе с другими приложениями.

Список основных возможностей Introvert: self-development: