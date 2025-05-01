Introvert: self-development для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.22.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|artforintrovert
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|41.86 Мб
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Introvert: self-development — приложение для пользователей, заинтересованных в саморазвитии и расширении кругозора в гуманитарных и междисциплинарных областях. Платформа предлагает доступ к обширной библиотеке видеолекций и образовательных курсов с элементами геймификации и персонализированного подхода к обучению.
Содержит более 2000 видеоматериалов по искусству, психологии, истории, экономике, политике, кино, культуре, музыке, моде, здоровью, карьере и других. Ежемесячно добавляется не менее 50 новых лекций. Все лекции озвучены профессиональными авторами.
Для закрепления материала в приложении реализованы обучающие тесты и квизы. Каждое прослушанное занятие отмечается электронным сертификатом, а также влияет на положение пользователя в рейтинге. Лекции можно слушать в фоновом режиме при заблокированном экране или при параллельной работе с другими приложениями.
Список основных возможностей Introvert: self-development:
- Более 2000 видеолекций по гуманитарным и прикладным темам.
- Регулярное обновление контента — минимум 50 новых лекций в месяц.
- Геймифицированный подход к обучению: рейтинги, тесты, олимпиады.
- Квизы и викторины для тренировки памяти и закрепления информации.
- Индивидуальные рекомендации и подборки на основе интересов пользователя.
- Возможность фонового прослушивания материалов.
- Поддержка офлайн-доступа к лекциям без интернета.
- Простая и интуитивно понятная навигация по курсам и темам.
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