Mic Streamer — утилита для передачи звука с микрофона одного устройства на другое через локальную сеть. Дает возможность использовать внешний микрофон смартфона или гарнитуры, в качестве источника звука для компьютера в ситуациях, когда прямое подключение отсутствует или невозможно. Приложение работает с программами голосовой связи и оснащено функцией автоматического снижения громкости системных звуков при обнаружении речи. Будет полезен в игровых сессиях или в ситуациях, когда нужно использовать сторонние устройства ввода, которые не поддерживаются Windows напрямую.

Интерфейс программы максимально простой, достаточно запустить приложение на устройстве-источнике звука, указать IP-адрес компьютера-получателя и активировать передачу звука. Для интеграции с Discord или OBS потребуется установка виртуального аудиокабеля (например, VB-Cable), без этого звук можно будет прослушивать только через динамики, но не использовать в сторонних программах.

Список основных возможностей Mic Streamer: