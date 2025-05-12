Mic Streamer для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NeoVector
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|654 Кб
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Mic Streamer — утилита для передачи звука с микрофона одного устройства на другое через локальную сеть. Дает возможность использовать внешний микрофон смартфона или гарнитуры, в качестве источника звука для компьютера в ситуациях, когда прямое подключение отсутствует или невозможно. Приложение работает с программами голосовой связи и оснащено функцией автоматического снижения громкости системных звуков при обнаружении речи. Будет полезен в игровых сессиях или в ситуациях, когда нужно использовать сторонние устройства ввода, которые не поддерживаются Windows напрямую.
Интерфейс программы максимально простой, достаточно запустить приложение на устройстве-источнике звука, указать IP-адрес компьютера-получателя и активировать передачу звука. Для интеграции с Discord или OBS потребуется установка виртуального аудиокабеля (например, VB-Cable), без этого звук можно будет прослушивать только через динамики, но не использовать в сторонних программах.
Список основных возможностей Mic Streamer:
- Передает аудиопоток с микрофона по локальной сети.
- Совместим с оборудованием без прямой поддержки Windows, включая Apple Vision Pro.
- Поддерживает работу с виртуальными аудиокабелями (например, VB-Cable).
- Содержит кнопки для управления потоком — запуск и остановка.
- Интеграция с голосовыми программами, включая Discord, OBS и др.
- Функция автоматического приглушения звука при голосовой активности.
- Работа в одной сети Wi-Fi без необходимости подключения к интернету.
- Минимальный и понятный пользовательский интерфейс.
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Отзывы о программе Mic Streamer
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