Mic Streamer для Windows

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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:654 Кб
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Mic Streamer скриншот № 1
Mic Streamer скриншот № 2

Mic Streamer — утилита для передачи звука с микрофона одного устройства на другое через локальную сеть. Дает возможность использовать внешний микрофон смартфона или гарнитуры, в качестве источника звука для компьютера в ситуациях, когда прямое подключение отсутствует или невозможно. Приложение работает с программами голосовой связи и оснащено функцией автоматического снижения громкости системных звуков при обнаружении речи. Будет полезен в игровых сессиях или в ситуациях, когда нужно использовать сторонние устройства ввода, которые не поддерживаются Windows напрямую.

Интерфейс программы максимально простой, достаточно запустить приложение на устройстве-источнике звука, указать IP-адрес компьютера-получателя и активировать передачу звука. Для интеграции с Discord или OBS потребуется установка виртуального аудиокабеля (например, VB-Cable), без этого звук можно будет прослушивать только через динамики, но не использовать в сторонних программах.

Список основных возможностей Mic Streamer:

  • Передает аудиопоток с микрофона по локальной сети.
  • Совместим с оборудованием без прямой поддержки Windows, включая Apple Vision Pro.
  • Поддерживает работу с виртуальными аудиокабелями (например, VB-Cable).
  • Содержит кнопки для управления потоком — запуск и остановка.
  • Интеграция с голосовыми программами, включая Discord, OBS и др.
  • Функция автоматического приглушения звука при голосовой активности.
  • Работа в одной сети Wi-Fi без необходимости подключения к интернету.
  • Минимальный и понятный пользовательский интерфейс.
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