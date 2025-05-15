DNSwift для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DNS серверы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:1.51 Мб
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DNSwift — утилита для настройки DNS-серверов в Windows, разработана как альтернатива ручной настройке DNS через системные параметры и предлагает удобный способ управления сетевыми настройками. В программе есть
набор предустановленных DNS-серверов, из которых можно выбрать нужный вариант. Продвинутые пользователи могут использовать ручной ввод адресов. 

DNSwift будет полезен в ситуациях, когда нужно временно или постоянно изменить DNS-сервер, например, увеличить скорость загрузки страниц, обойти ограничения или повысить уровень конфиденциальности. Благодаря функции "всегда поверх других окон", программа остаётся доступной при выполнении других задач и обеспечивает быструю смену настроек.

Список основных возможностей DNSwift:

  • Быстрое изменение DNS-серверов в Windows.
  • Обход ограничений, связанных с региональной блокировкой сайтов.
  • Повышение скорости доступа к сайтам и стабильность соединения.
  • Предустановленный набор популярных DNS-серверов для быстрого выбора.
  • Ручной ввод DNS-серверов при необходимости.
  • Поддержка режима «всегда поверх», позволяющая держать окно приложения на виду.
  • Работает без установки дополнительных компонентов и не требует сетевых драйверов.
  • Минималистичный интерфейс, не требует значительных системных ресурсов.
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