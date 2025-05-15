DNSwift — утилита для настройки DNS-серверов в Windows, разработана как альтернатива ручной настройке DNS через системные параметры и предлагает удобный способ управления сетевыми настройками. В программе есть

набор предустановленных DNS-серверов, из которых можно выбрать нужный вариант. Продвинутые пользователи могут использовать ручной ввод адресов.

DNSwift будет полезен в ситуациях, когда нужно временно или постоянно изменить DNS-сервер, например, увеличить скорость загрузки страниц, обойти ограничения или повысить уровень конфиденциальности. Благодаря функции "всегда поверх других окон", программа остаётся доступной при выполнении других задач и обеспечивает быструю смену настроек.

Список основных возможностей DNSwift: