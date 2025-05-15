DNSwift для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|DNS серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|1.51 Мб
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DNSwift — утилита для настройки DNS-серверов в Windows, разработана как альтернатива ручной настройке DNS через системные параметры и предлагает удобный способ управления сетевыми настройками. В программе есть
набор предустановленных DNS-серверов, из которых можно выбрать нужный вариант. Продвинутые пользователи могут использовать ручной ввод адресов.
DNSwift будет полезен в ситуациях, когда нужно временно или постоянно изменить DNS-сервер, например, увеличить скорость загрузки страниц, обойти ограничения или повысить уровень конфиденциальности. Благодаря функции "всегда поверх других окон", программа остаётся доступной при выполнении других задач и обеспечивает быструю смену настроек.
Список основных возможностей DNSwift:
- Быстрое изменение DNS-серверов в Windows.
- Обход ограничений, связанных с региональной блокировкой сайтов.
- Повышение скорости доступа к сайтам и стабильность соединения.
- Предустановленный набор популярных DNS-серверов для быстрого выбора.
- Ручной ввод DNS-серверов при необходимости.
- Поддержка режима «всегда поверх», позволяющая держать окно приложения на виду.
- Работает без установки дополнительных компонентов и не требует сетевых драйверов.
- Минималистичный интерфейс, не требует значительных системных ресурсов.
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