Gallery Wallpaper Generator — инструмент для создания пользовательских обоев рабочего стола с возможностью использовать одиночные изображения или наборы фотографий. Приложение позволяет генерировать обои и управлять расположением, масштабом и компоновкой изображений.

Пользователи могут импортировать любые изображения из выбранной папки и задавать их расположение в виде сетки, упорядоченного коллажа или масштабированной картинки. После выбора изображений можно переходить к настройке параметров и сохранению готового файла. Такой подход удобен для пользователей, у которых нет опыта в графическом дизайне.

Список основных возможностей Gallery Wallpaper Generator: