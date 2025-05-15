Gallery Wallpaper Generator для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $10
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обои, темы, оболочки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.62 Мб
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Gallery Wallpaper Generator — инструмент для создания пользовательских обоев рабочего стола с возможностью использовать одиночные изображения или наборы фотографий. Приложение позволяет генерировать обои и управлять расположением, масштабом и компоновкой изображений.

Пользователи могут импортировать любые изображения из выбранной папки и задавать их расположение в виде сетки, упорядоченного коллажа или масштабированной картинки. После выбора изображений можно переходить к настройке параметров и сохранению готового файла. Такой подход удобен для пользователей, у которых нет опыта в графическом дизайне.

Список основных возможностей Gallery Wallpaper Generator:

  • Генерация обоев рабочего стола из одного изображения или набора файлов.
  • Отображение всех активных параметров при настройке без скрытых функций.
  • Настройка размеров, отступов, расположения и других параметров.
  • Выбор исходных изображений и контроль их позиции.
  • Составление коллажей с множеством изображений.
  • Сохранение результата в виде отдельного файла.
  • Простой интерфейс с разделением на выбор файлов и конфигурацию.
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