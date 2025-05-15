Gallery Wallpaper Generator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $10
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Petr Mrazek
|Категория:
|Обои, темы, оболочки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.62 Мб
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Gallery Wallpaper Generator — инструмент для создания пользовательских обоев рабочего стола с возможностью использовать одиночные изображения или наборы фотографий. Приложение позволяет генерировать обои и управлять расположением, масштабом и компоновкой изображений.
Пользователи могут импортировать любые изображения из выбранной папки и задавать их расположение в виде сетки, упорядоченного коллажа или масштабированной картинки. После выбора изображений можно переходить к настройке параметров и сохранению готового файла. Такой подход удобен для пользователей, у которых нет опыта в графическом дизайне.
Список основных возможностей Gallery Wallpaper Generator:
- Генерация обоев рабочего стола из одного изображения или набора файлов.
- Отображение всех активных параметров при настройке без скрытых функций.
- Настройка размеров, отступов, расположения и других параметров.
- Выбор исходных изображений и контроль их позиции.
- Составление коллажей с множеством изображений.
- Сохранение результата в виде отдельного файла.
- Простой интерфейс с разделением на выбор файлов и конфигурацию.
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