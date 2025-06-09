Data Recovery Master — программное решение для восстановления удалённых или утерянных файлов с разных носителей. Дает возможность провести сканирование и восстановить файлы с жестких дисков, внешних накопителей, карт памяти и других устройств хранения информации. Подходит для пользователей с разным уровнем технической подготовки, благодаря простому интерфейсу и наличию нескольких режимов сканирования.

Пользователи могут выбрать режим сканирования: быстрый, глубокий и экспертный. Быстрое сканирование подходит, если пользователь знает, где находились удалённые файлы. Глубокий режим удобен в случаях, когда файлы были утеряны, например, в результате форматирования. В такой ситуации программа проводит более тщательный анализ накопителя, чтобы найти информацию, такой процесс занимает больше времени, но обеспечивает более точные результаты. В режиме эксперта пользователи могут указывать конкретный тип файлов, чтобы сократить объём сканируемых данных и повысить точность результатов.

Список основных возможностей Data Recovery Master: