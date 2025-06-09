Data Recovery Master для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2025.5.30.20240 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
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Размер:3.72 Мб
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Data Recovery Master — программное решение для восстановления удалённых или утерянных файлов с разных носителей. Дает возможность провести сканирование и восстановить файлы с жестких дисков, внешних накопителей, карт памяти и других устройств хранения информации. Подходит для пользователей с разным уровнем технической подготовки, благодаря простому интерфейсу и наличию нескольких режимов сканирования.

Пользователи могут выбрать режим сканирования: быстрый, глубокий и экспертный. Быстрое сканирование подходит, если пользователь знает, где находились удалённые файлы. Глубокий режим удобен в случаях, когда файлы были утеряны, например, в результате форматирования. В такой ситуации программа проводит более тщательный анализ накопителя, чтобы найти информацию, такой процесс занимает больше времени, но обеспечивает более точные результаты. В режиме эксперта пользователи могут указывать конкретный тип файлов, чтобы сократить объём сканируемых данных и повысить точность результатов. 

Список основных возможностей Data Recovery Master:

  • Восстанавливает удалённые файлы с различных носителей данных.
  • Создает новые образы из выбранных разделов.
  • Работает с образами дисков в форматах .img и .dmg.
  • Поддерживает несколько режимов сканирования.
  • Дает возможность ограничить область поиска конкретным каталогом.
  • Предлагает экспертный режим с выбором форматов файлов.
  • Позволяет просмотреть данные в шестнадцатеричном коде.
  • Простой и понятный интерфейс и совместимость с различными файловыми системами.
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