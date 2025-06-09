Data Recovery Master для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2025.5.30.20240 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NextVantage Technologies Limited
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.72 Мб
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Data Recovery Master — программное решение для восстановления удалённых или утерянных файлов с разных носителей. Дает возможность провести сканирование и восстановить файлы с жестких дисков, внешних накопителей, карт памяти и других устройств хранения информации. Подходит для пользователей с разным уровнем технической подготовки, благодаря простому интерфейсу и наличию нескольких режимов сканирования.
Пользователи могут выбрать режим сканирования: быстрый, глубокий и экспертный. Быстрое сканирование подходит, если пользователь знает, где находились удалённые файлы. Глубокий режим удобен в случаях, когда файлы были утеряны, например, в результате форматирования. В такой ситуации программа проводит более тщательный анализ накопителя, чтобы найти информацию, такой процесс занимает больше времени, но обеспечивает более точные результаты. В режиме эксперта пользователи могут указывать конкретный тип файлов, чтобы сократить объём сканируемых данных и повысить точность результатов.
Список основных возможностей Data Recovery Master:
- Восстанавливает удалённые файлы с различных носителей данных.
- Создает новые образы из выбранных разделов.
- Работает с образами дисков в форматах .img и .dmg.
- Поддерживает несколько режимов сканирования.
- Дает возможность ограничить область поиска конкретным каталогом.
- Предлагает экспертный режим с выбором форматов файлов.
- Позволяет просмотреть данные в шестнадцатеричном коде.
- Простой и понятный интерфейс и совместимость с различными файловыми системами.
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Отзывы о программе Data Recovery Master
Admin
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